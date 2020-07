Semplice ma intrigante, il flan parisien è un dolce tipico della cucina francese. Non richiede doti da pasticcere ma solo un po’ di cura

Latte, panna, zucchero e uova, più la pasta sfoglia: tutti ingredienti semplicissimi e tipici di un dolce. Come quello che i francesi hanno nella loro tradizione culinaria, il flan parisien. Un mix di croccantezza e cremosità, ideale da servire a merenda oppure alla fine di un pasto.

Esistono diverse versioni di questo dolce, che può essere arricchito anche con il cioccolato. Noi però oggi puntiamo sulla ricetta classica, una torta delicata e dal profumo fragrante che piacerà davvero a tutti. A vederlo così può sembrare complicato, ma basta rispettare due o tre passaggi essenziali e diventerà un divertimento.

In questa versione, il flan parisien è aromatizzato con vaniglia e scorza di limone. Allo stesso modo però potete utilizzare la scorza d’arancia, oppure dell’aroma alle mandorle.

Flan parisien ricetta tipica

Il flan parisien può essere conservato per al massimo per 2-3 giorni in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico chiuso.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia

1 l di latte

300 ml di panna

4 tuorli

60 g di farina 00

50 g di maizena

200 g di zucchero

scorza di 1 limone

1 bacca di vaniglia

Preparazione:

Tenendo da parte la pasta sfoglia, cominciate dal ripieno. In un pentolino mettete i quattro tuorli e lo zucchero, poi cominciate a lavorarli con una frusta a mano per sciogliere perfettamente lo zucchero. A fuoco basso, aggiungete anche l’amido di mais e la farina setacciata per non avere grumi. Mescolate energicamente per ottenere un composto ben omogeneo. A quel punto aggiungete anche il latte a filo, continuando a mescolare con la frusta.

Incorporate anche la panna liquida e continuate a mescolare con forza. Poi fate proseguire la cottura, unendo la scorza grattugiata di un limone non trattato e i semi della bacca di vaniglia. Dopo aver inciso la bacca, estraete i semi ma versate anche il baccello in modo da dare ancora più profumo.

Continuate la cottura sempre a fiamma bassa per un’altra decina di minuti fino ad ottenere una crema compatta, tipo la crema pasticcera. A quel punto togliete dal fuoco e stendete la pasta sfoglia sul piano di lavoro.

Foderate con la sfoglia una tortiera da 24 cm di diametro, bucherellando il fondo e i lati della pasta con i rebbi di una forchetta. Quindi aggiungete la crema e livellatela. Così potete infornare in forno preriscaldato a 160° per circa un’ora o comunque fino a quando sarà dorato in superficie.



Quando il dolce è pronto sfornatelo, lasciatelo a riposare e poi mettetelo in frigorifero per almeno 90 minuti per compattare la crema. A quel punto potrete servirlo.