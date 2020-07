Antonino Cannavacciuolo ha perso 29 kg| tutti i segreti dello chef

Antonino Cannavacciuolo è dimagrito di quasi 30 chili in tre anni. Nessun segreto, solo forza di volontà e alimentazione più sana

Antonino Cannavacciuolo ha perso 29 kg negli ultimi tre anni. Come ha fatto? Semplice, è arrivato ad un punto di non ritorno, come ha confessato lui stesso al settimanale ‘Oggi’. Era arrivato a pesare 155 kg, anche se è ben slanciato, e si è reso conto di avere esagerato. Così tre anni fa ha comprato un tapis roulant per stare in forma e da allora ha mantenuto l’impegno: “Mi sentivo stanco, dormivo male. Così ho detto basta”.

In realtà però allora come oggi non ha seguito una dieta specifica e non ha eliminato nulla nella sua alimentazione: “La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili e ogni tre, quattro mesi perdo un chilo. La bilancia non deve più salire, deve solo scendere”. E assicura che guardando le immagini di Masterchef quando a cominciato e di adesso, la differenza si nota tutta.