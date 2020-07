Primo piatto | Pasta salsiccia e peperoni -VIDEO

Un primo piatto gustoso, rustico e genuino, la pasta con salsiccia e peperoni. Una ricetta semplice e veloce da preparare che piacerà a tutta la famiglia.

Se avete voglia di un piatto di pasta semplice e dal gusto corposo e genuino, la pasta con salsiccia e peperoni è quello giusto. Ingredienti semplici e alla portata di tutti, che se preparati nel modo giusto, sapranno conquistare anche i palati più raffinati.

Scopriamo la ricetta, gli ingredienti ed il procedimento per preparare un’ottima pasta con salsiccia e peperoni. Il formato di pasta giusto? I fusilli bucati, che sapranno accogliere il condimento in modo perfetto! Scopri come preparare gli spaghetti con pomodoro e peperoni.

Come preparare la pasta con salsiccia e peperoni | il video tutorial

Per preparare la pasta con salsiccia e peperoni, avrete bisogno di:

400 grammi di fusilli bucati

4 salsicce di maiale

1 peperone rosso

1 peperone giallo

100 ml. di vino rosato

1 cipollotto

2 foglie di basilico

4 cucchiai da tavola di olio extra vergine di oliva

sale quanto basta

Per prima cosa si metterà un filo di olio di oliva in una padella e si aggiungeranno le salsicce tagliate a pezzetti. Nel frattempo si metterà l’acqua della pasta sul fuoco.

Le salsicce si cuoceranno piano piano rosolando quando sarà quasi cotta, si sfumerà con del vino rosato allontanandola dal fuoco. Si rimetterà sul fuoco a completare la sua cottura e nel frattempo ci si dedicherà alla preparazione dei peperoni.

I peperoni andranno lavati e tagliati a fettine sottili, avendo cura di eliminare i semi e la parte bianca. Quando il vino sarà evaporato dalla salsiccia la si potrà togliere dalla padella dove si metteranno a cuocere i peperoni. Mentre i peperoni si cuociono, si taglierà un cipollotto fresco e lo si aggiungerà in padella assieme a due foglie di basilico. I peperoni stuferanno per circa 15 minuti.

A questo punto si potrà buttare la pasta e attendere il tempo di cottura. Quando i peperoni saranno cotti, vi si aggiungerà la salsiccia cotta precedentemente e si faranno insaporire assieme. Quando la pasta sarà cotta al dente, si potrà tuffare nel condimento e far saltare per un minuto, aggiustando di pepe nero a piacere. Se ami i primi piatti della tradizione non perdere la ricetta degli spaghetti alla Carrettiera.