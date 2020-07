Guido Elmi è scomparso il 31 luglio 2017, ma chi era lo storiso produttore di Vasco Rossi? Con lui sul palco di Modena Park prima della morte.

C’è un nome che resterà per sempre legato a quello di Vasco Rossi ed è quello di Guido Elmi, storico produttore discografico, musicista, arrangiatore e direttore artistico italiano, collaboratore di Vasco Rossi dal 1980. Tea Guido Elmi e Vasco Rossi c’è stata non soltanto una collaborazione professionale, ma anche una lunghissima amicizia che si è interrotta il 31 luglio 2017 quando Vasco annunciò la morte di Elmi che, il 1° luglio dello stesso anno, era salito sul palco di Modena Park per festeggiare con il rocker di Zocca i suoi 40 anni di carriera.

Guido Elmi, chi era il produttore di Vasco che salì sul palco di Modena Park prima della morte

“Guido se ne è andato improvvisamente… era molto stanco. Io sono molto triste.Una consolazione è che ha fatto in tempo a partecipare, vivere e vedere la grande festa di Modena Park !Wiva Guido!“: con queste parole, Vasco comunicò a tutti i suoi fans la morte di Guido Elmi. Era il 31 luglio 2017 ed esattamente trenta giorni prima, Elmi era salito sul palco di Modena Park.

A chiamarlo sul palco per raccogliere l’applauso dei 225mila spettatori presenti all’evento fu Diego Spagnoli che annunciò così il suo arrivo: “Stasera vorrei presentare una persona che non ho mai presentato. Ma è anche per lui per cui tutti noi siamo qui. Ed è il nostro direttore artistico, Guido Elmi”.

Da quel giorno, il 31 luglio di ogni anno, Vasco ricorda l’amico Guido con cui ha condiviso sia i primi difficili anni della sua vita che i grandi successi: dai primi stadi ai sold out in ogni tour fino al bagno di folla e d’amore ricevuto il 1° luglio 2017 per festeggiare i suoi 40 anni di carriera.