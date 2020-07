Scopri se sei una persona emotivamente forte. La risposta è scritta nelle stelle.

Essere emotivamente forti è una qualità molto particolare e spesso difficile da riscontrare. Ciò dipende dal fatto che chi è davvero forte non ama farlo sapere in giro. E preferisce limitarsi a vivere la propria vita e ad aiutare gli altri come meglio riesce. La forza emotiva corrisponde infatti a tutto un insieme di caratteristiche che non sempre si riscontrano ad un primo sguardo. Si tratta infatti di aspetti che tendono ad emergere nei momenti davvero importanti. Chi è emotivamente forte, di solito lo è per via del carattere. Ma anche per le esperienze vissute e per come queste si sono riflesse nel suo modo di essere e di agire. Per certi versi, però, anche le stelle possono influenzare questo modo di essere.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che si distraggono facilmente e come reagiscono i segni zodiacali dopo un’arrabbiatura, scopriremo quali sono i segni più emotivamente più forti dello zodiaco. Un aspetto che riguarda particolarmente il modo di essere interiore. Motivo per cui è consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo ci si farà un’idea più chiara su tutti i segni dello zodiaco e sul loro modo di essere.

Sei emotivamente forte? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Ariete – Più forte a parole che nella pratica

Sebbene ti piaccia mostrarti agli altri come una persona forte, quando ti trovi davanti ad una difficoltà improvvisa fai spesso fatica ad affrontarla come vorresti. I cambiamenti improvvisi ti destabilizzano e lo stesso può dirsi delle emozioni che, quando si fanno troppo forti, ti creano problemi di ogni tipo. La tua ricerca della forza, purtroppo, si svolge quasi sempre verso caratteristiche che non ti sono utili. E tutto rifuggendo quelle che invece potrebbero renderti davvero in grado di superare gli ostacoli che la vita ti pone davanti.

Da un certo punto di vista si potrebbe dire che a bloccarti sia una forma di rigidità. Cosa che continui a confondere con la vera forza emotiva. Cosa che ti allontana dal tuo essere interiore. Ovvero da quello che dovresti ascoltare per capire come muoverti in ogni istante al fine di ottenere il meglio da te stessa. Un punto sul quale c’è comunque del margine per lavorare al fine di rafforzarti giorno dopo giorno.

Toro – Abbastanza forte

Se si parla di emozioni si può dire che sei una persona abbastanza forte. Sei infatti in grado di fronteggiare i problemi che ti trovi davanti di volta in volta. Ben consapevole di ciò che provi, cerchi sempre di fare il meglio per non tradire le aspettative che hai su te stessa. E ciò vale anche per il futuro che pianifichi da sempre.

La tua infinita pazienza e la forza di volontà che esprimi quando hai un obiettivo davvero importante, fanno di te una persona coraggiosa. Persona al contempo in grado di sopportare carichi emotivi anche grandi. Certo, ogni tanto hai anche tu qualche difficoltà. Cosa che si evidenzia dal tuo essere spesso chiusa riguardo le emozioni e pertanto incapace di esprimerle come vorresti. Ciò nonostante sei anche in grado di lavorare in tal senso. E tutto al fine di cambiare punto di vista e approccio e di impadronirti della capacità di vivere più a fondo le emozioni. Un aspetto che può portarti grandi vantaggi. Compreso quello di saper gestire con ancor più forza le tue emozioni, diventando al contempo sempre più forte e sicura di te.

Gemelli – Forte a giorni alterni

Non si può dire che tu non sia una persona emotivamente forte. Il problema è che non lo sei in modo costante e ciò ti rende poco affidabile per te stessa. Quando sei di buon umore, infatti, ti senti carica arrivando a predisporti in modo da accettare ogni possibile inconveniente. Quando le cose si mettono male, però, tendi a cambiare atteggiamento, mettendoti da sola degli ostacoli sul cammino. Un modo di fare che metti in atto senza neppure rendertene conto ma che dovresti affrontare di petto per cambiare il tuo approccio alla vita. In te, infatti, c’è molta più forza di quanto pensi. E alimentandola nel modo corretto sarai in grado di farla crescere nel miglior modo possibile. E tutto rivelandoti in grado di vivere emozioni profonde senza alcuna vergogna e di lottare per le cose in cui credi veramente. Tutti aspetti che faranno di te una persona stabilmente più forte e in grado di ottenere ciò che più desidera dalla vita. Un tentativo che vale la pena fare, no?

Cancro – Non così forte come vorresti

Le emozioni sono una costante che ha la capacità di influenzarti, spesso anche in modo negativo. Quando qualcosa non va tendi infatti ad abbatterti e a darti subito per sconfitta. Un modo di fare che ti porta a non saper affrontare problemi o situazioni scomode. Quelle, cioè, che di solito preferisci accantonare, quasi sperando che si risolvano da sole. La verità, però, è che solo tu puoi risolverle. E che per farlo hai bisogno di tanta forza. Cosa che al momento non hai e della quale sei più che consapevole.

Ma, anche se non potrai aspirare a diventare come sono i tuoi modelli di riferimento, lavorando su di te potresti cambiare le cose in meglio. E tutto ottenendo la capacità di sopportare i problemi, trovare la lucidità per affrontarli ed apprendere l’arte della pazienza che spesso ti manca. Ciò che conta è non avere fretta e affrontare una battaglia alla volta. Senza giudizi e con la consapevolezza che è possibile inciampare ma che non per questo non potrai rialzarti e ricominciare.

Leone – Forte ma non quanto vorresti

La forza emotiva è qualcosa a cui aspiri da sempre e per certi versi si può dire che tu disponga di una certa quantità. Questa, però, sembra non essere mai abbastanza, sopratutto se si tratta di problemi inattesi e con i quali non sei certa di saperti confrontare. Il tuo più grande problema risiede nel bisogno di essere riconosciuta e vista dagli altri. Ciò ti rende spesso influenzabile e tendente a cambiare modo di fare solo per piacere quanto vorresti. Essere emotivamente forte, però, significa restare sempre e solo se stessi e tutto anche a costo di doversi scontrare con gli altri. Per quanto l’idea non ti piaccia, lavorare su questo aspetto può aiutarti più di quanto pensi. Con il tempo, ti porterà infatti a diventare sempre più forte e sicura dei tuoi mezzi.

Certo, la voglia di piacere e di stare al centro dell’attenzione faranno sempre parte di te. Ma far si che non interferiscano con il tuo processo di crescita sarà più che sufficiente. Ti aiuterà, infatti, a rafforzarti e renderti più vicina alla persona che vorresti essere.

Vergine – Per nulla forte

Quando si parla di forza emotiva, hai davvero molto su cui lavorare. Il tuo cercare costantemente una comfort zone dalla quale non allontanarti ti impedisce infatti di essere forte. Al contempo, la scarsa propensione nell’affrontare le nuove sfide e i cambiamenti fa di te una persona con grosse difficoltà di gestione. Cosa che si riflette in particolar modo sulle emozioni, spesso forti, che conseguono dalla vita di tutti i giorni. Per te, forza, significa erroneamente chiusura e rigidità. Questi però sono due aspetti che in realtà si legano alla paura e all’incapacità di cambiare. Per quanto difficile sia, l’unico modo per affrontare la vita e i problemi che inevitabilmente ne fanno parte è quello di rimboccarsi le maniche. E tutto per imparare ad accettare sia i momenti difficili che la tristezza e il dolore. Sarà solo imparando a convivere con le emozioni che potrai imparare cos’è la vera forza, lavorarci su e sperare di ottenerne almeno un po’. Si tratta di un lavoro impegnativo ma in grado di ripagare con una qualità della vita sicuramente migliore.

