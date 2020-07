Ambra Angiolini | Un amore in panchina: “Con Allegri mancano le nozze”

Ambra Angiolini si gode l’inizio dell’estate in compagnia di Allegri. La relazione con l’allenatore procede a gonfie vele, mancano soltanto le nozze. Prima, però, l’ex tecnico della Juventus tornerà ad allenare.

L’amore non va in vacanza, anzi le comincia, talvolta. Infatti, iniziare l’estate con qualcuno al fianco può essere sintomo di positività e allegria. Possono confermarlo Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, ormai sono tre anni che passano le “vacanze” insieme: segno di un amore solido e duraturo che resiste anche dopo l’euforia della bella stagione. Proprio per questo la celebre attrice e conduttrice vorrebbe dare una sferzata ulteriore alla storia d’amore, ma meglio procedere con le pinze: “In attesa che Max ritrovi una panchina dopo il suo anno sabbatico”.

La voglia di tornare sui campi di calcio per Massimiliano Allegri è tanta, almeno quanto quella di convolare a nozze con Ambra. Se, però, per la seconda ipotesi c’è tempo, per trovare una panchina disponibile bisogna cominciare a tirare le somme: il calciomercato inizierà a breve e Max è conteso fra diversi club. L’ultima parola, come è giusto che sia, spetta a lui. Verosimilmente la scelta ricadrà su un club estero, poiché il tecnico toscano aveva espresso il desiderio – anche dinnanzi alla stampa – di misurarsi con nuovi tipi di campionato. In Serie A ha già dato il massimo, ora è tempo di allargare il proprio raggio d’azione.

Ambra, coccole e vacanze: “Con Allegri manca solo il matrimonio”

Senza, però, dimenticare gli affetti: Ambra è sempre al primo posto, insieme al mondo del calcio, per questo passeranno le vacanze insieme fra Toscana e Val D’Aosta. Nel frattempo si sono concessi qualche giorno di relax a Montecarlo: ricaricare le batterie in vista di un’estate piena che, per loro, potrebbe terminare prima del previsto dati gli impegni professionali di lui. Allora diventa importante viverla intensamente.

Intanto, a proposito di amore e buoni sentimenti, la figlia di Allegri (Valentina) si sposa e chissà che anche al papà non venga voglia di accelerare i tempi per quello che oramai è un passo acclarato da tempo. Ambra attende e si diverte, in vacanza, con la sua dolce metà. In attesa della proposta più ambita, l’impressione è che, però, almeno per quest’anno, l’unica chiamata che arriverà sarà quella di un presidente impaziente di avere “Acciughina” – come lo chiamano parenti e amici – Max alle proprie dipendenze: il matrimonio (l’altro) può attendere ancora. Non troppo però, perchè in questa “partita” non sarà concesso un eccessivo “recupero”.

