Da presentatrice a vera e propria influencer, Alessia Marcuzzi è oramai un’icona del fashion e non c’è capo da lei indossate che non diventi oggetto del desiderio di tutte noi inciso il costume zebrato di cui parleremo oggi.

Moda mare 2020, costumi interi, due pezzi, triangoli, top, le alternative sembrano proprio non mancare.

A regalarci un’ispirazione supplementare ci pensano poi loro, le influencer.

Da settimane oramai le icone della moda social sfoggiano i loro nuovissimi costumi da bagno e noi non facciamo che seguirle fedelmente.

Abbiamo già a tal proposito analizzato diverse proposte ma all’appello mancava un nome più che incisivo: Alessia Marcuzzi.

La presentatrice è infatti da tempo un volto influente della moda e musa per molte di noi. Vediamo allora che cosa ha da proporci per questa estate al mare.

Alessia Marcuzzi in costume zebrato: costo e marca

Con l’arrivo dell’estate ecco che l’influencer Alessia Marcuzzi da il meglio di sé.

Via libera a camicette, pantaloncini, maxi dress e, ovviamente, costumi da bagno. Alessia ne ha infatti una collezione più che ampia e, naturalmente, non mancano i nuovi arrivi.

Tra questi ultimi il costume che potete ammirare qua sopra, un due pezzi zebrato dal taglio sportivo e in una tonalità veramente interessante.

“Comodo top con bretelline fisse, chiuso da un fiocco regolabile sulla schiena. Slip con fiocchetti regolabili. Linea fresca, giovane e sportiva. Made in Italy”

Così il sito internet di Ele Collection presenta il bikini sfoggiato da Alessia Marcuzzi nella foto qua sopra.

Il bikini non è propriamente low cost: è acquistabile sul sito internet di Ele Collection al costo di 124 euro.

Il modello presenta il top nella versione sportiva oggi tanto di moda ma sappiate che la stessa fantasia è presente sul sito in diversi modelli, così come il medesimo modello è altresì presente in diverse fantasie.

Questa proposta da Alessia dona senza dubbio anche agli incarnati più chiari, dettaglio non di poco conto qualora la vostra abbronzatura non abbia ancora raggiunto livelli vertiginosi.

Fate allora un giro sul sito e chissà che oltre all’ispirazione regalata da Alessia non possano arrivarne altre dando un’occhiata alla griffe in generale.