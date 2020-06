Simona Ventura pubblica una foto in bikini: il web la stronca

Simona Ventura è stata stroncata dal popolo della rete per aver pubblicato su Instagram una fotografia che la ritrae in bikini in spiaggia.

Simona Ventura ha pubblicato sul suo foto Instagram una foto che la ritrae in bikini nonostante i suoi 55 anni. La conduttrice ha scelto di mostrarsi senza filtri, lanciando un importante messaggio contro la continua ricerca della perfezione. Il web però non ha reagito come sperato e ha stroncato il suo gesto.

La conduttrice almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte alle offese ricevute sui social.