Livorno | 21enne uccide un gatto per strada e lo cucina – VIDEO

Livorno | Un giovane di 21 anni ha ucciso un gatto randagio e lo ha cucinato sul marciapiede in cui si trovava. I passanti hanno prontamente segnalato l’episodio alle forze dell’ordine.

Livorno, precisamente la frazione di Campiglia, ha fatto da scenario ad un terribile episodio di cronaca. Un giovane di 21 anni ha ucciso un gatto randagio e lo ha cucinato sul marciapiede, come se fosse un gesto normalissimo da fare. Il tutto è stato segnalato da numerosi passanti alle forze dell’ordine che sono prontamente giunte sul luogo incriminato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Secondo l’Oms il peggio deve ancora arrivare

Almeno per il momento le ragioni di tale gesto non sono ancora venute a galla. I carabinieri stanno cercando di capire per quale motivo il giovane, di origini rumene, ha fatto un gesto così crudele ed anche per chiarire qual è la sua posizione sul territorio nostrano.