Avere un seno abbondante può render difficile la scelta dell’abbigliamento. Scopriamo i capi giusti per esaltarlo o nasconderlo.

Tante donne ricorrono addirittura al bisturi del chirurgo pur di averlo di qualche taglia in più mentre altre, già ben dotate da Madre Natura, ne vedono tutti i difetti o, meglio, tutte le difficoltà.

Un seno abbondante può esser il sogno proibito di molte ma, al tempo stesso, è una particolarità fisica complessa da gestire.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Seno prosperoso: capi da indossare e da evitare assolutamente

Un corpo formoso necessita infatti di accortezze esattamente come un’eccessiva magrezza, qualche chilo di troppo o spalle troppo larghe.

Eh già, anche il seno è un dettaglio che va saputo gestire. Volete esaltarlo o minimizzarlo? A seconda della risposta potrete scegliere accessori, capi d’abbigliamento e ogni dettaglio del vostro look.

Consigli di abbigliamento per chi ha un seno abbondante

Un seno prosperoso può esser un plus da esaltare ma al tempo stesso si tratta di un potenziale boomerang, una porta verso la volgarità da evitare a tutti i costi.

Ecco perché alcune donne scelgono di nascondere le proprie forme, preferendo scongiurare al 100% il pericolo di scadere nell’eccesso.

Che volgiate esaltarlo o minimizzarlo, il seno prosperoso deve esser affrontato a suon i capi e accessori selezionatissimi. Scopriamo quali sono quelli consigliati nei diversi casi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: 11 cose che probabilmente non sai riguardo al seno

Il reggiseno giusto – Sostenere al meglio il seno è un imperativo non solo estetico ma anche di salute, soprattutto per il bene della postura ma anche per sentirsi a proprio agio durante tutta la giornata. Necessaria sarà a tal proposito una coppa grande, in grado di raccogliere bene tutto il seno, oltre a spalline leggermente più larghe e corte, e ad una fascia orizzontale alta che sappia dare notevole sostegno. Occorre però anche ricordare che persino il miglior reggiseno prima o poi andrà sostituito: il forte peso del seno fa infatti prima o poi perdere elasticità al capo.

Vestiti stretti in vita – Chi vuole nascondere il seno tende a scegliere abiti un po’ informi e così si finisce per incorrere nel temuto effetto “sacco di patate”. La scelta migliore è invece stringere in vita: è vero, i fianchi così risulteranno leggermente più abbondanti ma saranno facilmente riequilibrati dal volume del seno. Si può ottenere il medesimo effetto anche con un abbinamento spezzato che, in caso di necessità di taglie diverse tra sopra e sotto, renderà anche il lavoro decisamente più facile.

Colori chiari e colori scuri – Ricordate quando mamma vi insegno che il nero sfina la figura. Ecco spiegato perché dovrete prediligere colori scuri se volete minimizzare il vostro seno, al contrario, se amate esaltarlo, potete annoverare nel vostro guardaroba anche le nuance più chiare. Decisamente meglio evitare però sempre e comunque le stampe: troppa confusione su un volume già abbondante.

Maniche a tre quarti – Sono l’ideale per riequilibrare la figura così da esaltare il seno nel modo giusto e senza esagerare. La figura risulterà slanciata e, al tempo stesso, proporzionata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Misura reggiseno | Come scoprirla con una semplice formula matematica

La cintura sotto il seno – E’ sempre uno stratagemma tra i più caldeggiati, un sistema facile e veloce per evidenziare il seno e migliorare la silhouette in generale.

Il blazer – Non solo un capo particolarmente glamour e sempre più amato dalle donne ma anche una scelta strategica per chi desidera minimizzare le sue forme generose. Una struttura ben definita aiuterà a minimizzare le curve e slanciare la figura. Decisamente meglio portarlo sbottonato affinché scivoli sulle curve coprendole parzialmente.

Il chiodo – Il più classico dei giacchetta di pelle non farà solo la gioia dei motociclisti ma anche di chi deve convivere con forme abbondanti. Portato aperto riuscirà infatti a creare l’illusione di un seno più proporzionato.

Gli scolli a V – Già sappiamo come tale scollatura slanci naturalmente la figura ma in pochi sanno come esso esalti anche una bella scollatura senza però esagerare. Al contrario il giro collo ingrandirebbe il seno facendolo però sembrare meno sodo e alto.

Se anche voi avete un décolleté generoso potrete ora esaltarlo o minimizzarlo al meglio, sempre ottenendo risultati raffinati e impeccabili. A voi la scelta sull’escamotage da provare.