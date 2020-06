Paola Barale confessa a Ogni Mattina: “E’ ciò che mi preoccupa di più”

Paola Barale, ospite del nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola Ogni Mattina, ha rivelato al pubblico di Tv8 cose le preoccupa di più in questo momento, rompendo anche il silenzio su Gianni Sperti e Raz Degan.

Paola Barale è stata una delle primi ospiti del nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola, Ogni Mattina.

La showgirl, tra una confessione e l’altra, ha rivelato ai telespettatori di Tv8 che quest’anno, a livello professionale, è stato molto particolare e per niente facile visto che l’emergenza del coronavirus ha premuto sul tasto stop a numerosi suoi progetti visto che ultimamente si stava dedicando al mondo del teatro.

Paola, purtroppo, al momento come numerosi artisti, è bloccata in quanto i teatri riapriranno, si spera, a partire dal prossimo anno.

“Sono molto preoccupata a causa di questo stop” ha rivelato Paola Barale a Ogni Mattina, non molto tempo fa tra l’altro aveva stroncato il suo ex Gianni Sperti. “Purtroppo mi hanno detto che potremmo ripartire, qualora andasse tutto bene, a metà gennaio” ha spiegato. “Starò un anno ferma in pratica” ha aggiunto.

Ogni Mattina | Paola Barale fa chiarezza su Gianni Sperti e Raz Degan: “Non capisco come …”

A Ogni Mattina su Tv8, la showgirl ha fatto una volta e per tutte chiarezza anche sui suoi rapporti con Gianni Sperti e Raz Degan.

Paola ha ribadito che non sono rimasti in buoni rapporti e non riesce ancora a spiegarsi come mai, dopo tutto questo tempo, il pubblico è ancora interessato a scoprire ancora retroscena su queste relazioni terminate ormai da anni.

“Mi hanno fatto tante volte domande relative a loro che non capisco come possa ancora interessare come argomento” ha ammesso Paola Barale su Gianni Sperti e Raz Degan, tra l’altro l’opinionista di Uomini e Donne sembrerebbe averle lanciato una stoccata su Instagram.

“Sono ormai passati 5 anni da quando io e Raz ci siamo detti addio e 20 dalla separazione con Gianni” ha concluso la showgirl. “Bisogna avere un po’ di rispetto nei confronti delle persone che non vogliono più affrontare quest’argomento” ha aggiunto.

La Barale è apparsa piuttosto infastidita dalla domanda di Alessio Viola a Ogni Mattina sui suoi ex, ma nel bene o nel male il pubblico è ancora interessato a tale argomento e vuole ancora saperne di più in merito a ciò che è successo in passato tra loro. Dallo stesso pensiero di Paola, sono anche Gianni e Raz che non hanno più toccato il discorso.