Linda Cristal è morta | L’attrice si è spenta per cause naturali

Linda Cristal, star dei film western, è morta a 89 anni: l’attrice si è spenta per cause naturali nella sua casa di Beverly Hills. L’annuncio del figlio.

Lutto nel mondo del cinema. A 89 anni, si è spenta Linda Cristal, stella del cinema western. Marta Victoria Moya Burges, questo il vero nome di Lindra Cristal, aveva conquistato milioni di uomini in tutto il mondo con la sua straordinaria bellezza latina. Ad annunciare la sua morte è stato il figlio Jordan.

Linda Cristel, addio alla star del cinema degli anni ’50 e ’60 che conquistò il mondo con la sua bellezza

Capelli scuri, occhi scuri e un fascino tutto latino frutto delle sue origini argentine. Linda Cristal è stata una vera diva del cinema western, amatissima non solo da coloro che amavano quel genere di film, ma anche da chi, anche solo per caso, s’imbatteva in uno dei suoi film. Dopo un successo incredibile, l’attrice decise di abbandonare le scene quando il successo cominciò ad avvievolirsi. La vita dell’attrice non è stata facile. Perse entrambi i genitori in un incidente stradale e fu l’unica a salvarsi trovando la sua strada nel cinema.

Anche la vita sentimentale è stata abbastanza tumultuosa. Si è sposata tre volte: con Charles Collins, con l’industriale Robert W. Chiampion e infine con Yale Wexler da cui ha avuti due figli Gregory e Jordan. Ad annunciare la sua morte al New York Times è stato il figlio Jordan.

Tra i suoi film più famosi, si ricordano: Le legioni di Cleopatra (1959, di Vittorio Cottafavi), La donna dei faraoni (1960, diretto dal russo Viktor Tourjansky) Le verdi bandiere di Allah (1963, di Giacomo Gentiluomo e Guido Zurli), La battaglia di Alamo (1960) di John Wayne, Cavalcarono insieme di John Ford. Linda Cristal, inoltre, è stata la protagonista della serie Ai confini dell’Arizona (1967-71).