Insalata di farro con scamorza e verdure saltate , un piatto che rinfrescherà le nostre giornate estive

Una valida alternativa all’insalata di pasta o all’insalata di riso esiste. É l’insalata di farro con scamorza e verdure saltate, un primo piatto (o anche piatto unico) invitante, colorato, sano e anche molto nutriente.

Basta meno di mezz’ora per portarlo in tavola e piacerà molto anche ai bambini che potete preparare tutto l’anno puntando su verdure di stagione. In estate, colme nel nostro caso, melanzane, zucchine, peperoni, ma potete anche aggiungere pomodori, olive, tonno secondo i vostri gusti. In inverno invece cavoletti, cavolfiore, broccoli, zucca e quanto altro vi piace.

Insalata di farro con scamorza e verdure saltate, piatto estivo

A dare un po’ di tono è anche il formaggio. La scamorza può anche essere sostituita dalla provola, dal provolone, dalla toma, dal ragusano, o anche solo da pezzettini di parmigiano. Tutti prodotti salutari e che con le verdure si sposano benissimo.

Ingredienti:

350 g di farro precotto

1 melanzana

2 zucchine

1 peperone rosso

1 cipolla rossa di Tropea

200 g scamorza

basilico

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione:

Partite dalla cottura del farro in una pentola con acqua abbondante e già salata. Lasciatelo cuocere in base a quanto indicato sulla confezione, ma in genere bastano circa 20 minuti. Dopo averlo scolato, come se fosse riso, versatelo in una ciotola aggiungete un po’ di olio e lasciatelo raffreddare.

Intanto che aspettate, lavate e pulite le verdure. Tagliatele tutte a cubetti, anche per creare un bell’effetto scenico e metteteli da parte, divisi tra di loro. Quindi scaldate una padella antiaderente e cuocete prima il peperone a fuoco vivace per pochi minuti. Solo quando è scottato, aggiungete un filo d’olio e lasciatelo dorare mantenendolo croccante, poi regolate di sale. Andate avanti così anche con la melanzane e le zucchine, sempre separatamente, basteranno pochi minuti. Infine passate in padella anche la cipolla affettata, allo stesso modo.

Quando le verdure sono tutte cotte, versatele in un’insalatiera, unendo poi anche il farro che nel frattempo sarà freddato. Poi tagliate anche la scamorza a cubetti, aggiungendola nell’insalatiera con il resto degli ingredienti.

Aggiungete foglie di basilico spezzettate a mano e poi condite con 3-4 cucchiai di olio extravergine, regolando di sale. Come per tutte le insalate di pasta o riso, anche quella di farro dovrà rimanere in frigo fino quasi al momento del servizio.