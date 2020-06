Elettra Lamborghini | Nuovo singolo bocciatissimo (e lei si arrabbia)

Si intitola La Isla il nuovo singolo di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: uscito da pochissimo è già nel mirino dei critici musicali. Elettra non l’ha presa affatto bene.

Le sue canzoni non sono esattamente il massimo dell’originalità dal punto di vista musicale, ispirandosi principalmente al sound del reggaeton.

Per quanto riguarda invece i testi Elettra ha proposto in passato canzoni dal titolo onomatopeico, come “Pem Pem” o ammiccante, come “Tocame”.

Quando ha cercato di salire di livello, esibendosi sul palco più importante d’Italia, Elettra Lamborghini è stata assolutamente snobbata dalla critica, che non l’ha affatto sostenuta. Le sue traballanti esibizioni soliste, insieme allo stonatissimo duetto con Miss Keta a Sanremo, l’hanno fatta arrivare in fondo alla classifica.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bugo e Morgan squalificati da Sanremo | Epica reazione di Elettra Lamborghini

Non ci si dovrebbe quindi stupire più di tanto scoprendo che una nota rivista musicale ha stroncato il nuovo singolo di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri intitolato La Isla.

A quanto pare, invece, Elettra si è stupita eccome e non le ha mandate a dire ai critici che hanno osato liquidare il suo pezzo con un “bel” due su dieci.

Elettra Lamborghini: “Criticano il mio nuovo singolo per invidia”

L’accoglienza del nuovo singolo da parte dei fan di Elettra Lamborghini è stata piuttosto tiepida: tutti si aspettavano un fortissimo tormentone estivo ma molti hanno giudicato piuttosto deludente il risultato del duetto tra due vere e proprie regine dell’estate musicale italiana.

Giusy Ferreri non sbagliava un colpo dall’epoca dell’ormai storico duetto con Baby Key, Elettra ha cantato in spagnolo per la maggior parte dei suoi pezzi estivi e ha provato, almeno per una volta, a concedersi l’italiano.

Nonostante tutte le buone premesse e le ottime intenzioni, però, il pezzo non ha decollato e dopo un po’ di delusione da parte dei fan è arrivato (durissimo) l’affondo della critica.

A smantellare completamente il pezzo della coppia Ferreri – Lamborghini è stato il sito Infomusica, che si occupa principalmente di fornire recensioni delle ultime uscite musicali.

Facendo un parallelo davvero poco lusinghiero con il campionato calcistico, i critici di Infomusica hanno paragonato Giusy Ferreri a una squadra del calibro della Juventus che si ritrova, per marketing, a gareggiare al livello di una delle peggiori del campionato, cioè con la Lamborghini.

Il singolo, che è stato tacciato di essere stato prodotto attraverso un’attenta operazione di marketing ma senza alcuno spessore musicale, è stato valutato con un misero 2/10.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Elettra Lamborghini sull’esibizione a Sanremo: “Mi sono preparata mesi”

Il fatto che anche il singolo di Baby Key e Chiara Ferragni (anche quella una palese un’operazione di marketing) sia stato completamente sotterrato non dev’essere stata una consolazione per Elettra.

La famosa ereditiera, lasciando per un attimo da parte la sua adorabile autoironia, ha deciso di scagliarsi furiosamente contro i critici di Infomusica: “Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO. Casualmente i pezzi che non si inc*la nessuno (scusate il francesismo) gli date la lode…invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia”.

Per inciso, i pezzi che “non si inc*la” nessuno e a cui invece Infomusica avrebbe attribuito voti ben sopra la sufficienza sarebbero gli ultimi lavori di Rovazzi, Canova e Gué Pequeno, che probabilmente non prenderà benissimo le parole di Elettra.