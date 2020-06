Spesso pecchiamo di fantasia quando si tratta di variare la nostra colazione. Quando presentiamo qualche problema d’intestino non sappiamo davvero dove mettere le mani. Quali alimenti possono aiutarci a combattere la stitichezza? Quali miglioreranno la nostra regolarità intestinale?

Vero è che si deve sicuramente partire dalla colazione. Che c’è di meglio di una buona e sana colazione utile soprattutto a ripristinare il nostro equilibrio intestinale? Colazione contro la stitichezza pratica e veloce RICETTA

Fai colazione come si deve e riscopri il tuo equilibrio intestinale

Soffri di intestino pigro e non sai come uscirne? Parti pure da una sana colazione e non avrai più alcun tipo di problema! Combatterla spesso si rivela un’impresa a dir poco ardua.

Molte volte si manifesta come una condizione cronica, per garantire e ripristinare regolarità, come in tutte le cose, bisogna individuare cosa c’è che non va nell’alimentazione. Di solito, quello che mangiamo è ciò che ci aiuta a capire come intervenire.

Le buone pratiche da adottare sono in generale l’assunzione di probiotici, bere molta acqua, fare attività fisica in maniera costante e seguire un’alimentazione sana e bilanciata. Prova al mattino a consumare lo smoothie, una valida alternativa alla colazione tradizionale che ti garantirà il ripristino della flora batterica.

Smoothie a prova di stitichezza! RICETTA

Arrivato il momento dedicato alla colazione non dovrai fare altro che bere a stomaco vuoto lo smoothie, noterai i risultati e i benefici fin dalla prima settimana. Non soffrirai più di pancia gonfia e crampi addominali, evacuerai con molta più regolarità, eviterai la colite. Puoi tranquillamente variare gli ingredienti ma attieniti più o meno alle quantità.

Avrai bisogno di una manciata di frutti rossi a scelta, un vasetto di yogurt greco al naturale, 2 prugne secche (in alternativa due datteri secchi), la metà di una banana matura, 3 cucchiai di fiocchi di avena e un’altra manciata di frutta fresca a scelta.

Puoi frullare tutti gli ingredienti già dalla sera prima e riporre il frullato in frigo, al mattino non dovrai far altro che berlo freschissimo a stomaco vuoto.