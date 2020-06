Allerta alimentare | Richiamate zuppe di farro di marche diverse

Nuova allerta alimentare: richiamata zuppa di farro in vendita con diversi marchi.

Le allerte alimentari sono una spia che aiuta i consumatori a riconoscere alimenti potenzialmente pericolosi e da non consumare. Di solito riguardano cibi lavorati e confezionati ma, in casi più rari, possono riguardare alimenti con problemi emersi durante gli esami batteriologici o di altro tipo.

In questi giorni ci sono state diverse allerte come quella relativa al salmone affumicato per sospetta Listeria. Un richiamo importante al quale si aggiunge anche quello per ben 4 marche diverse di zuppe contenenti farro e tutte provenienti dallo stesso stabilimento.

Zuppe di farro ritirate per sospetto rischio microbiologico

L’allarme arriva dal sito del Ministero della Salute che ha reso noto il richiamo di alcune zuppe con farro vendute sotto marchi diversi. A seguire le caratteristiche dei vari prodotti, tutte simili tra loro ma differenti per date di scadenza:

Nome: Zuppa con farro

Marchio: Euroverde società agricola

Produttore: Euroverde società agricola

Lotto: 3 20 148

Confezione da 620 grammi

Date di scadenza: 5/7/20 – 7/07/20 – 10/7/20 – 11/07/20 – 12/7/20

Stabilimento: Via Quinzano 1 – 25020 Azzano Mella (BS)

Causa: Rischio microbioligico

Nome: Zuppa con verdure e farro

Marchio: Carrefour

Produttore: Euroverde società agricola

Lotto: 320148

Confezione da 620 grammi

Date di scadenza: 6/7/20 – 10/7/20

Stabilimento: Via Quinzano 1 – 250520 Azzano Mella (BS)

Causa: Rischio microbioligico

Nome: Zuppa con farro e verdure fresche

Marchio: Bontà dell’orto

Produttore: Euroverde società agricola

Lotto: 320148

Confezione da 620 grammi

Data di scadenza: 7/7/20

Stabilimento: Via Quinzano 1 – 250520 Azzano Mella (BS)

Causa: Rischio microbioligico

Nome: Zuppa con farro

Marchio: Buonaterra spa

Produttore: Euroverde società agricola

Lotto: L23-R-148

Confezione da 620 grammi

Date di scadenza: 5/7/20 – 6/7/20 – 7/7/20 – 10/7/20 – 11/7/20 – 12/7/20

Stabilimento: Via Quinzano 1 – 250520 Azzano Mella (BS)

Causa: Rischio microbioligico

In tutti i casi l’indicazione rilasciata dal Ministero della Salute è stata quella di identificare il prodotto con un cartello riportante la scritta “Non conforme”.

Per i consumatori, invece, l’invito è quello di non consumare la zuppa e di riportarla al punto vendita dove è stata acquistata al fine di ottenere un rimborso o di cambiare il prodotto con un uno sano e conforme.

Come sempre, il consiglio è quello di prestare la massima attenzione ai prodotti acquistati, restando sempre aggiornati sulle varie allerte alimentari. E tutto al fine di non correre rischi per la propria salute.