Adriana Volpe emozionata a Ogni Mattina: “Voglio essere me stessa”

Adriana Volpe, durante la prima diretta di Ogni Mattina, si è lasciata andare ad un lungo discorso di ringraziamento al pubblico che da sempre la segue.

Adriana Volpe ha finalmente fatto il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, nel ruolo di conduttrice con la sua trasmissione, che conduce in coppia con Alessio Viola, Ogni Mattina, in onda sul canale Sky Tv8.

Adriana prima di iniziare con le dinamiche del programma, ci ha tenuto a ringraziare il pubblico che da sempre l’ha seguita e che le ha permesso di poter tornare in tv con un programma nuovo di zecca.

“Scusami Alessio se prendo un attimo la parola, ma vorrei rompere il ghiaccio” ha esordito la conduttrice poco prima di ospitare Paola Barale. “Sono davvero emozionata e ho il cuore in gola per questo motivo vorrei iniziare a ringraziarvi, dicendo che se oggi sono qui è anche merito vostro”.

“Non mi avete mai abbandonata dal Grande Fratello fino ad oggi” ha spiegato Adriana Volpe emozionata a Ogni Mattina. “Ora si sono appena le luci in questo studio che è pronto a diventare la mia seconda casa, finalmente ritorno a condurre”.

Ogni Mattina | Adriana Volpe stringe un patto con il pubblico: “Voglio essere qui per voi”

La conduttrice di Ogni Mattina ha proseguito il suo discorso stringendo un patto con il suo fedele pubblico, dicendo loro che ha intenzione di essere se stessa, senza indossare nessun filtro. Pronta ad andare in diretta soltanto per loro, che le hanno permesso di ritornare in diretta tutti i giorni facendo il lavoro che più ama.

“Vedere quella telecamera, che accende quella luce rossa, significa che ora sono in diretta con voi e che sto entrando nelle vostre case” ha spiegato Adriana Volpe a Ogni Mattina, che di recente si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo il GF Vip. “Sto provando un’emozione fortissima ed è arrivato per me il momento di ricambiare tutto l’amore che mi avete dimostrato”.

“Da questo momento in poi non solo voglio essere con voi ogni mattina, ma voglio stare qui per voi” ha proseguito la conduttrice. “Stringiamo un patto di lealtà e trasparenza, voglio che mi vediate per quella che sono senza filtri“ ha concluso. “Voglio sentire la vostra voce ed essere la vostra voce” ha aggiunto.

Adriana Volpe e Alessio Viola a Ogni Mattina, infatti, terranno, si spera, compagnia il pubblico del piccolo schermo per molto tempo e speriamo che loro possano apprezzare questo nuovo programma che unisce l’informazione all’intrattenimento.