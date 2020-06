Come definiresti il suo spirito di osservazione? riesci a captare anche i dettagli meno evidenti o non vedi al di la del tuo naso? Scoprilo con questo test.

Le persone che hanno realizzato questo test affermano che solo le persone veramente attente ai dettagli riescono a tovare le sei persone nascoste nella foto. Anche i più bravi solitamente si fermano a 5. Se non sei abituato a prestare attenzione ai dettagli, questo test può essere una grande opportunità per iniziare a farlo.

Test: quante persone vedi in questa foto?

In questa immagine si nascondono ben 6 persone, la tua missione è trovarle. Solo gli acuti osservatori ci riescono, non è un compito così facile come potrebbe sembrare. Se sei tra coloro che ci riescono, vuol dire che fai parte di una cerchia ristretta di persone orientate ai dettagli, con una panoramica eccellente sulle diverse situazioni.

Se non riesci a trovare le sei persone ricorda che la funzione principale delle illusioni ottiche è quella di ingannare i nostri occhi, più occhi riescono ad ingannare più l’illusione è valida.

Gurda nuovamente l’immagine e prenditi il ​​tuo tempo per trovare le persone nascoste.

RISULTATI DEL TEST

Di seguito ti mostreremo le risposte, quindi tutte le persone nascoste, una per una.

1/Di solito la prima persona che vediamo è quella di spalle:

2/La seconda individuata rapidamente è la donna in piedi sull’albero, anche perchèsi trova sulla testa dell’uomo di spalle:

3-4/ A questo punto solitamente l’attenzione si sposta sul resto dell’immagine e si considerano i due lati della donna sull’albero, dove individuamo le due persone che la guardano:

La penultima e l’ultima persona sono le più difficili da trovare.

5/ La penultima si trova dentro la faccia di sinistra. Anche lei sembra ammirare la donna sull’albero:

Ora veniamo alla parte più difficile del test. A questo punto non ci resta che scovare l’ultima faccia, quella che la maggior parte dei patecipanti sottovaluta e non riesce a vedere nonostante sia evidentemente proprio li davanti ai loro occhi.

6/L’ultima persona nascosta nell’immagine è costituita dalla combinazione di tutte le altre persone già trovate e del paesaggio, formando un grande volto umano:

Sei riuscito a trovare tutte le persone nascoste nella foto?

