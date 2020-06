Un gusto di gelato per ogni segno zodiacale

Scopri quale gusto di gelato preferire in base al tuo segno zodiacale.

Con le giornate sempre più calde, la voglia di un bel gelato è sempre dietro l’angolo. Fresco, goloso e tipico dell’estate, il gelato è infatti un alimento che molti amano gustare come spuntino, a fine pasto e a volte addirittura al posto del pranzo. Inutile dire che con le tante opzioni disponibili, l’imbarazzo della scelta si fa ogni anno sempre più forte. Se da un lato ci sono persone che restano fedeli sempre allo stesso gusto, dall’altro ci sono infatti quelle che ogni qual volta mettono piede in una gelateria rischiano di passarci delle ore. Il non saper decidere tra tante possibilità è infatti una caratteristica tipica di alcune persone.

E visto che quando si parla di gelati e dei loro gusti, anche le stelle possono avere la loro influenza, dopo aver visto come vive l’amore ogni segno dello zodiaco e qual è il disagio su cui dovrebbero lavorare i segni zodiacali entro la fine di Giugno, oggi scopriremo qual è il gusto di gelato da scegliere o da provare in base al proprio segno zodiacale. Per avere più di un’opzione e la possibilità di variare andando sul sicuro, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente.

Astrologia – Un gusto di gelato in base al segno zodiacale

Ariete – Il gelato fior di latte

I nati sotto il segno dell’Ariete amano i gusti semplici e freschi. Le cose non cambiano neanche quando si tratta di scegliere un buon gelato. Per loro, il più adatto in ogni occasione è quello al gusto fior di latte, possibilmente da mangiare in un bel cono. Un modo come un altro per ricaricare un po’ delle tante energie spese nel corso della giornata e tutto con un gusto in grado di soddisfare il palato, saziare e non appesantire.

Esattamente ciò di cui hanno bisogno i nativi del segno, sempre pronti all’azione e con poco tempo tra un’attività e l’altra. Cosa che, con la bella stagione, rende il gelato ancora più prezioso.

Toro – Il gelato al cioccolato fondente

I nativi del Toro sono notoriamente golosi. Amanti del cioccolato, si dilettano a sperimentare questo gusto in mille modi diversi. E il gelato, ovviamente, non è da meno. Sebbene molto probabilmente siano dei consumatori abituali di questo gusto, variare non è poi così consigliato. Alla fine, infatti, tornerebbero sempre al loro più grande amore. Una buona opzione, però, è quella di approfittare delle tante varietà disponibili e cambiare spesso tra quello al latte, fondente, con pezzi di cioccolato, etc… Anche mixare più gusti tra loro può essere una valida scelta, in grado di soddisfarli e di dargli modo di assaporare un gusto un po’ diverso. Il tutto senza allontanarsi dalla loro comfort zone.

Gemelli – Un mix di gusti

I nati sotto il segno dei Gemelli, non amano restare fissi su una cosa e sentono il costante bisogno di cambiare. Per loro, quindi, non esiste un gusto più adatto di altri. L’ideale è cambiare ogni volta in modo da non annoiarsi mai e da sperimentare sapori nuovi. Mixare anche più gusti in un solo gelato è probabilmente la scelta che più gli si addice e che gli garantisce un’esperienza piacevole. Detto ciò, se proprio sentono il bisogno di un solo gusto, possono optare sulla stracciatella, in grado di offrire due esperienze di gusto in un solo colpo, passando tra due opposti dati dal fior di latte e dal cioccolato. Un’altra alternativa? Scegliere un gusto ed aggiungervi della panna. La differenza di temperatura renderà il tutto più piacevole.

Cancro – Il gelato alla fragola

I nativi del Cancro non amano cambiare gusti e tendono a restare particolarmente legati a quelli amati durante l’infanzia. Il gelato alla fragola è quindi uno di quelli che tendono a chiedere più spesso e che tra tanti gli dona sensazioni particolarmente piacevoli. Poter cambiare ogni tanto è sicuramente piacevole anche per loro. Per non allontanarsi dalla comfort food in fatto di gelati, però, una buona idea può essere quella di non cambiare del tutto ma abbinare un secondo gusto alla fragola. In questo modo saranno certi di non pentirsi e di poter comunque gustare il loro gusto preferito, a prescindere da quanto gli piace quello che hanno scelto di sperimentare.

Leone – Il gelato allo yogurt

I nati sotto il segno del Leone sono persone energiche e sempre in movimento. Per questo motivo, ogni tanto, amano concedersi un buon gelato. Quando si tratta di scegliere, una delle opzioni più indicate al loro modo di essere è quella del gelato allo yogurt. In questo modo possono infatti godere di un gusto fresco e ricco di sapore ma che sia anche sano e nutriente. Amanti come sono della loro figura e dell’idea di apparire sempre in forma, saranno infatti ben felici di optare per un gusto non troppo calorico e che non attenti alla loro linea.

E se proprio dovessero aver voglia di cambiare, possono sempre optare per abbinare allo yogurt anche un gusto alla frutta. Fresco e dolce al punto giusto per fargli sentire a pieno l’atmosfera di una tipica giornata estiva.

Vergine – Il gelato alla crema

I nativi della Vergine sono dei veri golosi ma al contempo amano avere dei punti fermi che, una volta trovati, non cambiano più. Ciò vale anche per la scelta del gelato che preferiscono semplice ma al contempo cremoso e ricco di gusto. Una coppetta alla crema o zuppa inglese è quanto consigliato per loro. Un modo per assaporare un gusto avvolgente, fresco e al contempo carico abbastanza da donargli energia e buon umore. Nei giorni in cui hanno bisogno di concedersi qualche coccola in più possono optare per l’aggiunta di un po’ di panna, utile ad esaltare l’esperienza data dal mangiare un gusto di gelato da loro amato e considerato tra i migliori in assoluto.

