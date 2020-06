Domenica In | Nicola Carraro emoziona Mara Venier: “Vuoi risposarmi?”

Domenica In | Mara Venier e Nicola Carraro oggi festeggiano un importante traguardo: 14 anni di matrimonio insieme. Le loro dediche social hanno commosso il popolo del web.

Domenica In tra poco tornerà su Rai 1 per salutare il pubblico del piccolo schermo per poi ritornare con una nuova stagione televisiva a partire dal mese di settembre.

L’ultima puntata del programma più amato degli italiani coincide con una data molto importante per la padrona di casa. Il motivo? Oggi Mara Venier e Nicola Carraro celebrano ben 14 anni di matrimonio insieme. Una data importante, che segna l’inizio del loro viaggio di vita insieme.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Venier svela un retroscena su Al Bano a Domenica In: “Si è arrabbiato”

Per l’occasione, la coppia si è scambiata tenere dediche su Instagram, facendo letteralmente emozionare il popolo della rete. Mara, che di recente si era lasciata andare ad una dolce dedica per suo marito, ha ricordato il lieto evento e suo marito ha subito replicato con una romantica richiesta.

“Sono passati già 14 anni” ha scritto Nicola. “Mi sembra sia passato soltanto ieri” ha osservato. “Se mi vuoi risposare, io sono qui per te” ha chiesto Carraro.

Mara Venier e Nicola Carraro hanno festeggiato 14 anni di matrimonio, un traguardo importante che segna l’inizio del loro amore.

Mara Venier prima di Domenica In: la dedica a Nicola Carraro

Mara Venier, prima dell’ultima diretta con Domenica In, è stata la prima a sbilanciarsi sui social in merito al suo anniversario con Nicola Carraro. Ecco quali sono state le sue parole, che hanno accompagnato una tenere fotografia che è stata scattata durante il giorno del loro matrimonio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis e Gemma Galgani sfidano Mara Venier? Il retroscena

“Buon anniversario amore mio” ha scritto Mara Venier prima di Domenica In, tra l’altro durante la diretta di oggi ospiterà Romina Power che è stata colpita da un grave lutto. “Sembra sia passato soltanto un giorno da quel momento, invece sono già trascorsi 14 anni” ha proseguito la conduttrice.

“Sei il grande amore della mia vita, ti amo” ha concluso Mara. “Ha ragione Antonella Clerici, è stata la vera botta di cul* della mia vita” ha aggiunto ironica.

Mara Venier e Nicola Carraro sono innamorati più che mai come se fosse il primo giorno che si sono incontrati.