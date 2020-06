Allerta alimentare | Richiamato salmone norvegese per rischio Listeria

Allerta alimentare per noto salmone affumicato, richiamato per possibile presenza di Listeria.

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di consumare cibi freschi si fa sempre più forte. Un po’ per il piacere di non dover cucinare e un po’ per la sensazione di freschezza data dal consumo di piatti freschi e leggeri. Tra questi, uno dei più gettonati è senza alcun dubbio il salmone affumicato. Ideale da mangiare da solo con del formaggio o con un contorno di verdure.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Allerta alimentare: ritirati salami per rischio salmonella

Purtroppo come tutti gli alimenti processati, anche il salmone può risultare non conforme alla consumazione. È quanto è accaduto in questi giorni con due marche di salmone affumicato norvegese, richiamate per la presenza di Listeria monocytogenes.

Salmone affumicato norvegese ritirato per presenza di Listeria monocytogenes

L’annuncio arriva direttamente dal sito del Ministero della Salute che ha reso noto il richiamo precauzionale per del salmone norvegese affumicato. Lo stesso si può trovare in vendita nei comuni negozi sotto due marchi diversi che sono Starlaks e Végé e la causa del richiamo è dovuta alla possibile presenza di Listeria monocytogenes.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Allerta alimentare: ritirati pistacchi sgusciati

A seguire tutte le informazioni per riconoscere i due marchi di salmone ritirati.

Nome: Salmone affumicato norvegese

Marchi: Starkals e VèGè

Prodotto: Confezione dal 100 grammi

Numero do lotto 619NI2010D2205

Date di scadenza: 02/07/2020 per Starlaks e 06/07/2020 per Végé

Stabilimenti: Starlaks Italia Srl via Cilavegna 13 a Borgolavezzaro – Novara

La raccomandazione del Ministero della Salute è quella di non consumare il prodotto con il lotto indicato e di restituirlo presso il punto vendita in modo da ottenere il rimborso o di cambiarlo con altri prodotti.

L’allerta è solo ed esclusivamente per il lotto indicato e non intacca in alcun modo gli altri alimenti prodotti dai due marchi indicati.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Allerta alimentare: ritirato pesce spada congelato

Anche il Gruppo VéGé ha recentemente diramato un comunicato nel quale ha reso noto di aver effettuato tempestivamente un’indagine interna alla filiera e a tutti punti vendita. Indagine volta a prendere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei propri alimenti a tutta la clientela.

Come molti già sanno, purtroppo, il rischio di prodotti di uso comune soggetti a richiami alimentari è sempre alto. Per questo motivo il consiglio è quello di informarsi sempre al fine di non correre rischi, restando sempre aggiornati sulle allerte alimentari e seguendo le istruzioni del caso.