26 incredibili fatti psicologici da conoscere sulle persone

In questo articolo scoprirai alcuni fatti psicologici sorprendenti che ti aiuteranno a capire meglio te stesso e gli altri.

Imparare qualcosa di nuovo su noi stessi è sempre interessante oltre che divertente. Questo argomento suscita l’attenzione di molti e a tal fine molti ricercatori si sono mossi e hanno condotto studi e ricerche sugli argomenti più disparati. Quello che è emerso da ogni singolo esperimento a volte non lo avremmo mai neanche immaginato. Sei pronto a comprendere la psicologia dietro il modo in cui ci comportiamo, trattiamo gli altri ed esprimiamo noi stessi? 8FACT ci allieta ogni giorno con le sue scoperte stravaganti. In questo artricolo ci siamo ispirati a lui e abbiamo selezionato per voi i 26 fatti psicologici più curiosi.

La classifica dei 26 fatti psicologici più sorprendenti

1. Ogni amicizia nata tra i 16 e i 28 anni ha maggiori probabilità di essere forte e duratura.

2. Sposare il tuo migliore amico riduce il rischio di divorzio di oltre il 70% e questo matrimonio avrebbe maggiori probabilità di durare tutta la vita.

3.Ciao e buona notte, sono messaggi che attivano la parte del cervello responsabile della felicità.

4. Più la persona è intelligente, più velocemente pensa e più la sua scrittura è illeggibile.

5. Il tempo medio stimato in cui una donna può mantenere un segreto è di 47 ore e 15 minuti.

6. Il modo in cui una persona tratta il personale del ristorante rivela molto sul suo carattere.

7. Le persone che hanno un forte senso di colpa sono in grado di comprendere meglio i pensieri e i sentimenti degli altri.

8. Quando tieni la mano di una persona cara, senti meno dolore e ti preoccupi di meno.

9. Le persone timide dicono poco di se stesse, ma lo fanno in un modo da innescre l’empatia altrui, facendo sentire agli altri di conoscerle molto bene.

10. Le donne hanno il doppio dei recettori del dolore sui loro corpi rispetto agli uomini, e la loro tolleranza al dolore è molto più alta.

11. Ascoltare la musica ad alta frequenza ti fa sentire calmo, rilassato e felice.

12. Se non riesci a interrompere il flusso di pensieri durante la notte, alzati e scrivili. Questo placherà la tua mente e ti permetterà di dormire.

13. Le persone che danno il miglior consiglio sono di solito le persone che hanno più problemi.

14. Fare cose che ti spaventano ti renderà più felice.

15. Le nostre emozioni non influenzano il modo in cui comunichiamo. In realtà, è vero il contrario: il modo in cui comunichiamo ha un’influenza sul nostro umore.

16. Le persone che cercano di rendere felici tutti finiscono spesso per sentirsi più sole.

17. Più siamo felici, meno abbiamo bisogno di dormire.

18.Gli uomini non sono più divertenti delle donne: fanno solo più battute, non importa se agli altri piace il loro umorismo o no.

19. Le persone intelligenti tendono ad avere meno amici della persona media. Più intelligente è la persona, più selettiva diventa.

20. Le donne preferiscono generalmente uomini con voci rauche e profonde perché sembrano più sicuri e non aggressivi.

21. Le donne che hanno principalmente amici maschi sono più spesso di buon umore.

22. Le persone che parlano due lingue possono inconsciamente cambiare la propria personalità quando si passa da una lingua all’altra.

23. Essere soli per lungo tempo è dannoso per la salute quanto fumare 15 sigarette al giorno.

24. Il viaggio stimola la salute del cervello e riduce anche il rischio di infarto e depressione.

25. Le persone sembrano più attraenti quando parlano di cose che le interessano davvero.

26. Quando due persone parlano tra loro e una di loro si allontana leggermente o si sposta di un passo verso l’esterno, è un forte segno di disaccordo e indica che vogliono andarsene.

Ispirato da: 8FACT