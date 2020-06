Come trascorrere le vacanze in città con il partner

Trascorrere delle vacanze in città con il partner può essere piacevole e divertente. Scopriamo come.

Quest’anno, a causa dello strano inverno trascorso non tutti saranno in grado di trascorrere le solite vacanze estive in viaggio. Tra voli cancellati, casse integrazione che hanno diminuito la disponibilità economica e paura di spostarsi dalla propria città, le coppie che trascorreranno le vacanze a casa saranno probabilmente tante.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come prendere le decisioni all’interno della coppia

Per fortuna, non si tratta di una tragedia perché come spesso avviene, basta prendere le cose per il verso giusto per trovarle persino piacevoli.

Oggi, quindi, proveremo a considerare diversi modi per trascorrere le vacanze in città con il proprio partner.

Come trascorrere delle vacanze da favola con il partner senza allontanarsi da casa

Ogni anno, con l’arrivo delle vacanze, la voglia di staccare e di prendere il largo è sempre tanta. Un’esigenza che le coppie vivono anche come un modo per ridare un po’ di pepe al rapporto di coppia, rilassarsi con il partner e vedersi da un punto di vista diverso e che non contempli bollette e decisioni quotidiane da prendere.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coppia – Problemi a scegliere un film? Abbiamo la soluzione per voi

L’idea di dover restare a casa è quindi molto difficile per molti ma non impossibile da applicare. Ciò che conta è non abbattersi e vivere il tutto con lo giusto spirito. Scopriamo quindi come trascorrere al meglio le vacanze estive in città.

Imporsi di staccare anche senza viaggiare. Per molti viaggiare equivale a staccare la spina e concedersi le meritate vacanza senza le quali la vita rimane la stessa anche nelle giornate più calde. Il primo passo da compiere per delle vacanze piacevoli da trascorrere con il partner è quindi quello di imporsi di entrare nella tanto famigerata modalità vacanza. Per farlo basta mettersi d’accordo ed evitare argomenti pesanti come i pagamenti delle bollette e le tante decisioni da prendere. Va stabilito un periodo di tempo (quello che si sarebbe trascorso in vacanza) in cui mandare tutto al diavolo e pensare solo a se stessi.

Usufruire del bonus vacanze. Come molti sapranno, quest’anno, chi sceglie di spostarsi potrà usufruire del bonus vacanze. In questo modo, anche senza allontanarsi troppo da casa si potrà sperimentare la sensazione di andare in vacanza e tutto senza spendere grosse cifre. Una chance in più per vivere insieme un’estate diversa dalle altre ma non per questo meno speciale.

Prendersi cura di se. Spesso quando si parte ci si compra abiti o costumi nuovi e ci si veste bene per sentirsi sempre al meglio. Si va dal parrucchiere e ci si fa belli per il partner. Ebbene, questo modo di fare deve persistere anche nelle vacanze trascorse a casa. Guardarsi con occhi diversi è infatti possibile a patto di volerlo fare e poter sperimentare una modalità tutta nuova può rivelarsi più divertente di quanto si peni.

Fare pasti divertenti. Se in vacanza si mangia sempre fuori, anche a casa si può rivoluzionare il modo di mangiare. Ogni tanto si può andare a cena fuori, altre si può ordinare qualcosa da asporto e in altri casi (sopratutto per risparmiare) si può mangiare a casa sovvertendo le regole. Cenare sul divano davanti ad un bel film, organizzare una cenetta sul balcone o in giardino e fare un pic nic nel soggiorno di casa sono solo alcune delle tante cose che si possono fare e che avranno un sapore del tutto diverso.

Uscire alla scoperta della città. La vita di tutti i giorni è così ricca di impegni che anche le zone vicino a casa vengono vissute con poco entusiasmo e con scarsa voglia di conoscerle davvero. Un’estate in città può essere quindi un buon modo per riscoprire il luogo in cui si vive e per andare in gita alla scoperta di angoli ancora sconosciuti o che non si ha mai avuto modo di apprezzare veramente. Fare i turisti, scattare foto e assaggiare qualcosa del luogo aiuterà ad innamorarsi del luogo in cui si vive. Inoltre, c’è sempre la possibilità di usufruire del bonus bici per andare in giro per parchi e fare un po’ di movimento in modo divertente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Il punto comune delle coppie più felici e durevoli

Prendere il sole insieme. Il sole, si sa, dona il buon umore. Ed una delle cose che manca di più a chi era solito andare al mare è certamente il potersi godere delle ore di ozio totale sulla spiaggia. Se si ha la fortuna di vivere in una città di mare, tutto ciò può ovviamente essere ancora possibile. In caso contrario, però, ci si può recare al parco e prendere lì un po’ di sole. Si può usare il giardino, il terrazzo o persino il balcone. Se si sceglie di divertirsi qualunque posto sarà quello giusto e tutto perché si è insieme e decisi a trascorrere dei momenti piacevoli insieme.

Dedicarsi ad un hobby. Iniziare un hobby da praticare insieme può essere un diversivo divertente ed in grado di far trascorrere eventuali momenti di stallo. Che si tratti di un puzzle, di un corso da fare insieme, di una serie tv da iniziare e vedere in pochi giorni o di uno sport nuovo da sperimentare, ciò che conta è fare qualcosa che piaccia ad entrambi e che risulti divertente. Il trucco sta nel non accontentare nessuno dei due e nello scegliere (anche qualora ci volessero giorni) qualcosa che incuriosisca entrambi.

Dedicare all’altro una giornata speciale. E giusto per mescolare un po’ le carte, un buon modo per vivere al meglio queste vacanze può essere quello di fare anche l’esatto contrario, ovvero dedicare un giorno ad entrambi. In uno si farà ciò che piace al partner e nell’altro ci si farà viziare e coccolare da lui. In questo modo ci sarà soddisfazione per entrambi e magari si scoprirà che alcune cose che si pensava di odiare sono invece divertenti, specie se fatte in due.

I modi per trascorrere insieme del tempo di qualità anche senza allontanarsi da casa sono davvero tanti. E di sicuro tra le opzioni sopra elencate ce ne sarà qualcuna in grado di stuzzicare la fantasia. In questo modo si potrà andare in vacanza anche senza partire, godendosi la compagnia del partner e ricordandosi come per stare bene basti impegnarsi un po’ e investire tutto sulla voglia di stare insieme.