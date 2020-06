Soia, non solo proteine | Gli effetti benefici che non conosci!

La soia è un alimento molto utile per il nostro benessere. Pensa che sostituire un bicchiere di bevanda di soia al posto del latte tradizionale riesce ad arricchire il tuo organismo di proprietà che oggi andremo ad illustrarti per avere una conoscenza più approfondita su cos’è realmente la soia e quanto fa bene.

La soia proviene dalla famiglia dei legumi e può essere addirittura consumata in insalata o sotto forma di farina, non solo come bevanda! Oggi andremo a scoprire quante sostanze nutrienti è capace di regalarti, quanto può essere consumata e tante altre curiosità che fino a questo momento ignoravi. Soia, non solo proteine. Gli effetti benefici che non conosci!

La soia non solo da bere

La soia vanta l’inizio della sua diffusione già nel lontano 1700. La parte del mondo nella quale iniziò a diffondersi fu l’Occidente. Entrò sempre di più a far parte delle nostre tavole, una pietanza non solo ricca di proteine ma di tanto altro.

Per quanto riguarda il sapore la soia è molto simile ad un altro legume altamente consumato: i ceci. Il gusto è delicato e le ricette da sperimentare sono davvero tante! La bevanda vegetale di soia è la forma più largamente consumata. Rappresenta inoltre un’ottima alternativa per tutti gli intolleranti al lattosio.

Oltre a garantirti una ricca dose di proteine possiede molte altre proprietà. Riesce infatti a combattere i sintomi della menopausa, ad abbassare il colesterolo, e si ritaglia inoltre un posticino come anti-tumorale.

Scopri subito i benefici se la consumi con costanza!

Un alimento perfetto per i vegani, i vegetariani, per gli intolleranti al lattosio. Si identifica come una proteina molto efficace al posto di carne, pesce e uova, soprattutto per chi pratica una regolare attività fisica e post sforzo.

Contiene circa il 36% di proteine differentemente ai legumi che ne possiedono circa il 23% (fagioli, ceci, lenticchie). La soia è ricca di grassi insaturi, tutti quei grassi buoni che sono davvero un toccasana per la salute, e di vitamina B e C ma anche tanti sali minerali (potassio, ferro, fosforo, magnesio).

Ecco i benefici che ancora non conosci:

Contiene lectina e per questo riesce ad abbassare i livelli di colesterolo. Ostacola il grasso impedendogli di intaccare le arterie. Può affievolire i fastidiosi sintomi della menopausa e della sindrome premestruale, disturbo molto accentuato per la maggior parte delle donne.

Altra curiosità è che contrasta l’osteoporosi. Viene usata come un anti-tumorale naturale, indicata per quello alla prostata e al seno. Essendo inoltre ricca di fibre favorisce il corretto transito intestinale donando l’equilibrio della flora batterica.