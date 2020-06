Scopri quali sono i segni zodiacali più suscettibili e cosa li porta a scattare. Il parere delle stelle segno per segno.

Essere suscettibili è una caratteristica non sempre facile da individuare perché dipende da tanti fattori e per alcune persone può emergere solo se provocati su un certo argomento.

Quando qualcuno ha questa tendenza, in genere, finisce con il prendersela per nulla, cambiando rapidamente umore o, nel peggiore dei casi, mostrando alcuni lati del proprio modo di essere che risultano poco piacevoli. Le persone suscettibili, infatti, tendono a scattare anche per una semplice frase e quando lo fanno arrivano a perdere il controllo, mettono il muso o innescano discussioni che alcune volte possono sfociare in vere e proprie liti.

Ovviamente non tutti reagiscono allo stesso modo e alle stesse cose e ciò può portare a confondere le idee e a considerare una persona suscettibile anche se di solito non lo è al contrario. Visto che essere o meno suscettibili è un modo di essere che può essere influenzato anche dalle stelle, oggi dopo aver visto qual è il consiglio dietetico più adatto ad ogni segno dello zodiaco e come vivono l’amore i vari segni zodiacali, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco più suscettibili e su quali argomenti tendono a perdere di più la pazienza. Trattandosi di un tema che riguarda il modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare l’ascendente dei vari segni. In questo modo si avrà un’idea più precisa di chi si ha davanti e di quali sono i tasti che sarebbe meglio evitare di toccare.

Quanto sono suscettibili i segni zodiacali

Ariete – Piuttosto suscettibili se li si tocca sul personale

I nati sotto il segno dell’Ariete amano mostrarsi al mondo come persone solari e piacevoli. Questa esigenza, unita al loro bisogno di vivere situazioni semplici e prive di difficoltà li fa apparire come persone più tolleranti di quanto non siano in verità. Di base, infatti, i nativi del segno, cercano sempre di lasciar correre per non arrivare allo scontro ma con pochi risultati. Anche se non lo ammetterebbero mai a nessuno sono infatti molto suscettibili specie se li si tocca sul personale. Ricevere una critica o essere ripresi in pubblico sono cose che li fanno uscire di testa e che li portano ad arrabbiarsi con animosità. Quando ciò accade, di solito, tendono a spegnersi con la stessa rapidità con la quale si sono infervorati.

Nel breve lasso in cui sono arrabbiati, però, tendono a non mantenere il controllo. E ciò li porta a dire o fare cose delle quali pentirsi. È quindi bene ricordare sempre che si tratta di persone molto suscettibili e in grado di dimostrarlo in meno di un secondo.

Toro – Poco suscettibili a meno che gli non si tocchi le persone più care

I nativi del Toro sono persone di indole tranquilla. Per questo motivo è davvero difficile vederli arrabbiati. Anche quando le cose non vanno come vorrebbero, la loro reazione risulta sempre moderata e volta a trovare un punto di incontro per fare andare le cose nel migliore dei modi. Come tutti, però, anche loro hanno un punto debole che risiede nell’amore incondizionato che provano per la propria famiglia e, più in generale, per i propri cari. Toccare qualcuno a cui tengono può rappresentare la molla in grado di farli saltare. Quando ciò avviene possono perdere decisamente il controllo, mostrando una parte di se assolutamente inedita e reagendo in un modo così acceso da confondere chiunque gli si trovi davanti. Di solito non amano questo lato di se ma quando si sentono provocati non lo rinnegano, consci di aver agito in un dato modo solo per proteggere le persone amate. Una cosa della quale non si pentirebbero mai.

Gemelli – Un po’ suscettibili quando sono di cattivo umore

I nati sotto il segno dei Gemelli non hanno argomenti in particolare che li urtano più di altri. Nel loro caso, tutto dipende dal mood del momento e dalle persone con le quali si relazionano. Se quando sono di buon umore tendono a prendere tutto con un sorriso o, nella peggiore delle ipotesi, con una certa diplomazia, le cose cambiano quando sono di pessimo umore. In questo caso, infatti, finiscono con il covare un malumore in grado di emergere in qualsiasi momento. Il brutto, con loro, è che in questi momenti non è possibile riuscire a prevedere se e cosa può farli scattare. Se si sentono giù di morale, affranti, nervosi o depressi diventano infatti suscettibili a tutto. Per fortuna non si tratta quasi mai di reazioni forti e la durata è davvero minima. Dopo tendono a tornare più tranquilli o, nel caso siano riusciti a sfogarsi, persino di buon umore. Di sicuro sono quindi tra i segni dello zodiaco meno interpretabili in tal senso. Motivo per cui è sempre importante fare molta attenzione.

Cancro – Quelli estremamente suscettibili… per tutto

I nativi del Cancro sono noti per essere permalosi e, ovviamente, suscettibili. Sebbene si presentino agli altri con modi di fare sempre dolci e gentili, basta davvero poco per farli scattare e vederli trasformarsi in belve feroci pronte ad attaccare chiunque. In genere non c’è quasi mai un vero motivo scatenante, anche se tendono a sentirsi maggiormente sotto pressione quando li si attacca sul personale. Detto ciò, una volta che esplodono, possono andare avanti anche a lungo, tenendo il muso e portando avanti vere e proprie guerre fredde delle quali il più delle volte perdono di vista il motivo di partenza. Il problema con loro è quindi legato al fatto che non amano essere contraddetti e che se si sentono giudicati se la prendono a morte, feriti nell’orgoglio e per questo pronti a lottare per difendersi. Un modo di fare da tenere a mente prima di iniziare ad interagire con loro.

Leone – Quelli mediamente suscettibili se vengono contraddetti

I nati sotto il segno del Leone sono persone solari e che cercano di mostrarsi sempre come dei vincenti. Al di là di quello che vivono li si vedrà sempre pronti a sorridere perché l’immagine che vogliono dare al mondo è quella di persone sicure di se ed in grado di cavarsela in ogni situazione della vita. Ogni tanto, però, anche loro possono sentirsi punti sul vivo ad un livello tale da non riuscire più a fingere. Ciò avviene quando si sentono contraddetti o temono di poter essere messi in ombra da qualcuno. Quando succede, il risultato è che iniziano a cambiare atteggiamento, mostrandosi piccati e più battaglieri che mai. Un modo di fare ben visibile anche se spesso chi è “colpevole” di averli feriti non saprà mai il vero motivo del loro risentimento.

Per fortuna, la voglia di apparire superiori li porta a riprendersi presto e a far finta di nulla. Peccato che chi li ha visti sotto questa veste inedita fa solitamente fatica a dimenticarsene. Sopratutto perché si tratta di un modo di essere che stride con quello solitamente mostrato.

Vergine – Quelli molto suscettibili specie se la si pensa diversamente da loro

I nativi della Vergine sono persone solitamente chiuse e riservate ma con le idee ben precise su tutto ciò che li riguarda. Poco avvezzi al confronto, tendono a vivere male le opinioni diverse dalle loro perché invece di prenderle come uno spunto per crescere, tendono a viverle come un affronto personale dal quale difendersi. Quando ciò avviene, possono prendersela a morte e diventare scontrosi e aggressivi. Un modo di fare che ha durata variabile ma che una volta esauritosi li vede tornare esattamente come prima. Il problema, con loro, è che quando se la prendono per qualcosa, perdono del tutto il controllo dicendo e facendo cose che possono ferire gli altri anche in modo estremo. Per questo motivo, anche quando gli passa è probabile che chi ha avuto a che fare con loro non sia più in grado di vederli come prima. Cosa che spesso porta a crisi personali se non alla fine di amicizie anche importanti.

