Insalata di pomodori e fagiolini | il contorno fresco che piace sempre

Fresca e invitante, l’insalata di pomodori e fagiolini è il contorno ideale quando la temperatura sui alza e volete qualcosa di poco impegnativo

Una ricetta vegana, semplice, nutriente e poco costosa. Cosa possiamo chiedere di più quando ci mettiamo a tavola d’estate? L’insalata di pomodori e fagiolini è così, un contorno che in realtà con l’aggiunta di qualche ingrediente può diventare anche un piatto unico.

Perché fagiolini e pomodori insieme si sposano benissimo ma sono perfetti anche per essere abbinati ad altro. Come il tonno, naturale o aromatizzato, le olive, i capperi, le alici, la cipolla rossa. E ancora, diversi tipi di formaggi e poi condimenti anche più particolari della classica vinaigrette. Una ricetta semplicissima ma proprio per questo molto pratica, ideale da consumare a casa e da portare sul posto di lavoro senza problemi.

Insalata di pomodori e fagiolini, ricetta vegana

L’insalata di pomodori e fagiolini ha un grande vantaggio. Può essere preparata in anticipo e conservata anche per 24 ore in frigorifero. Aspettate però a condirla, fatelo soltanto poco prima di servirla in tavola. E non utilizzate un olio troppo invasivo, ma delicato che si accompagni bene con il resto degli ingredienti.

Ingredienti:

250 g di pomodori rossi

250 g di fagiolini

2 spicchi di aglio fresco

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di aceto di vino

1 pizzico di origano

sale

pepe

Preparazione:

Partite lavando bene i pomodorini e i fagiolini sotto l’acqua corrente.

Poi spuntate i fagiolini e metteteli a lessare in una pentola piena di acqua. Da quando inizierà a bollire basterà aspettare circa 10 minuti.



Scolate i fagiolini, lasciandoli raffreddare. Poi tagliate a spicchi o rondelle i pomodori e unite tutto in una ciotola. A parte preparate il condimento con l’olio, l’aceto di vino (o aceto balsamico), il sale e il pepe. Versate il condimento sulla vostra salata di pomodori e fagiolini, date una bella girata e lasciatela in frigo per almeno un quarto d’ora prima di servirla.