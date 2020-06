Francesco Monte come Giulia De Lellis: il libro su Cecilia Rodriguez

Francesco Monte è pronto a fare il suo debutto come scrittore proprio come Giulia De Lellis. Nel suo libro, oltre a parlare della sua vita, ci saranno interessanti retroscena su Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi, Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese.

Francesco Monte, secondo quanto trapelato in rete da Il Giornalettismo, è pronto a pubblicare il suo primo libro. L’ex tronista di Uomini e Donne, proprio come Giulia De Lellis, parlerà della sua vita privata e delle sue storie d’amore. Non mancheranno, dunque, succosi retroscena su: Cecilia Rodriguez, Teresanna Pugliese, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Decisamente una bella lista.

Almeno per il momento, però, è bene precisare, che Monte non ha ancora confermato o smentito questa nuova indiscrezione.