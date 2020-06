Elisabetta Gregoraci | Come una sirena in piscina, fan in estasi – FOTO

Elisabetta Gregoraci | Come una sirena in piscina, fan in estasi –...

Elisabetta Gregoraci si prepara per l’uscita di “Ammen”, l’ultimo film di Ciro Villano in cui sarà protagonista con Maurizio Mattioli dal prossimo 2 luglio. Intanto conquista i fan con una foto in bikini.

Elisabetta Gregoraci si prepara a sorprendere i fan sotto molteplici aspetti: quello professionale, infatti presto sarà al cinema con l’ultimo film di Ciro Villano “Ammen” (in uscita il prossimo 2 luglio) per un ritorno sul grande schermo post-lockdown, e privato. La modella e showgirl, dopo la separazione da Flavio Briatore, sta riprendendo in mano la propria vita: fra feste, occasioni speciali ed eventi mondani.

Inoltre, quando il sole è alto e le giornate lo consentono, non rinuncia a qualche coccola per il suo fisico: oltre al fitness, alla corretta alimentazione e agli esercizi in palestra, la Gregoraci sfoggia il proprio fascino in piscina o al mare. I risultati già si vedono, il sorriso contagioso è un valore aggiunto al corpo statuario che risalta le grazie e le meraviglie di una bellezza che resiste a stress, preoccupazioni e usura del tempo.

Elisabetta Gregoraci pronta per il cinema: “Vi aspetto in sala dal 2 luglio”

Il fascino non ha età, la Gregoraci è l’eccezione che conferma la regola: lei è come una perla, più passano gli anni e più diventa preziosa agli occhi di chi sa guardare oltre e la stima. Proprio di questo ha parlato in una sua recente intervista al settimanale “Gente”. È un anno particolare per lei, sta cercando di rimettersi in discussione sotto ogni aspetto.

Non manca mai, inoltre, il sostegno dei followers che su Instagram le fanno sentire il proprio supporto e coinvolgimento (non solo emotivo) al punto che lei condivide foto particolari (e anche un po’ private) per mostrarsi completamente a chi non le ha fatto mai mancare la propria presenza. Forse è per questo che, anche dopo qualche momento buio o di pausa, il suo successo non si è mai scalfito.

Su un palco, in televisione o sul grande schermo la sostanza non cambia: Elisabetta Gregoraci resta una sex symbol professionale, intelligente, credibile e duttile. In grado di reinventarsi in diversi ambiti riuscendo comunque a fare la differenza. C’è grande attesa per l’approdo al cinema dopo il lockdown: se quelle in foto, però, sono le premesse, potremmo essere dinnanzi all’ennesima svolta della carriera della modella e showgirl.

