Scopri la tua personalità in base a come cammini | Binomio camminata-emozione

La tua personalità dipende da moltissimi fattori, uno di questi è il modo in cui cammini. Dì la verità, ci avevi mai pensato? Moltissimi studi si sono sviluppati in merito poiché l’argomento ha destato non poca curiosità.

Oggi scoprirai le mille sfaccettature dell’atteggiamento che assumi camminando, il modo in cui lo fai e quando. Tutto dipende in realtà da come ti senti in quel preciso momento. Scopri la tua personalità in base a come cammini. Binomio camminata-emozione.

Il tuo modo di camminare dipende dalle tue emozioni

Assumiamo moltissimi modi differenti di camminare talvolta senza rendercene nemmeno conto. Ondeggiamo il bacino, poniamo i piedi rivolti verso l’esterno in maniera piuttosto accentuata, molto spesso c’è chi cammina invece a testa bassa. L’ambito che si occupa di indagare sulle varie posizioni di camminata correlate alle emozioni, agli stati d’animo, è la sinergologia.

Il professor Alber Mehrabian ha indagato le varie posture e gestualità riferite al camminare. Sembrerebbe infatti che il nostro corpo manifesta determinate e indicative gestualità in base alle emozioni provate in quel preciso istante.

Ciò che ne scaturisce non altro che il nostro carattere nonché la nostra personalità. Possiamo riferisci quindi ai nostri stati d’animo, quelli che intervengono nelle varie circostanze quotidiani, l’umore che sentiamo e tramutiamo in gesti.

Il professore sostiene inoltre che circa il 7% della comunicazione è dipesa dalla voce, il 38% dall’intonazione, il 55% dalla vista. La camminata invece da moltissimi fattori come il sesso, l’età, il ceto sociale, l’educazione, la cultura. Ma non finisce qui!

La ricerca di Satchell | Personalità e camminata

Liam Satchell, Università Uk, ha condotto una ricerca che è stata poi pubblicata sul Journal of Nonverbal Behaviour. Di cosa si tratta esattamente? Da questa si evince che i movimenti risultano essere strettamente correlati ai comportamenti.

Entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci dicono sulla personalità i nostri modi di camminare:

Ruotare il bacino, ondeggiare i fianchi equivale ad essere una persona estroversa, ma una rotazione eccessiva, diversamente, potrebbe significare aggressività

ondeggiare i fianchi equivale ad essere una persona estroversa, ma una rotazione eccessiva, diversamente, potrebbe significare aggressività Camminare lentamente, la lentezza appartiene a tutte le persone creative per eccellenza, quelle che soprattutto mentre camminano si lasciano andare al fantasticare.

la lentezza appartiene a tutte le persone creative per eccellenza, quelle che soprattutto mentre camminano si lasciano andare al fantasticare. Piedi rivolti all’esterno, qui ci possono essere anche delle patologie da correggere, in altri casi si tratta curiosità.

qui ci possono essere anche delle patologie da correggere, in altri casi si tratta curiosità. Camminare in maniera rigida, può incidere il ruolo dei genitori, soprattutto se si tratta di bambini, ma nella maggior parte dei casi tale atteggiamento risiede nelle caratteristiche morfologiche.