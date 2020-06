Lo psichiatra Raffaele Morelli, si è scontrato con la scrittrice Michela Burgia, zittendola in diretta.

In questi giorni, Raffaele Morelli si è trovato più volte al centro di svariate critiche per via di una recente intervista in cui, difendendo un aforisma condiviso dall’emittente Rtl, ha espresso un’opinione definita da molti come sessista.

A seguito di ciò, Morelli è stato intervistato su Radio Capital, dove pungolato dalla scrittrice Michela Burgia, l’ha zittita in malo modo, intimandole di stare zitta. Un episodio che ha ovviamente portato a nuove polemiche.

Morelli si scontra con Michela Burgia in diretta radio

Dopo le parole espresse sulle donne e sull’importanza di attirare gli sguardi altrui, Raffaele Morelli è stato ospite di Radio Capital, dove è tornato ad esprimere le sue opinioni, scontrandosi apertamente con la blogger e scrittrice Michela Burgia. Ma andiamo con ordine.

Inizialmente Morelli era intervenuto su Radio Rtl per commentare una frase di Francoise Segan, postata dall’emittente radiofonica su Twitter e subito attaccata dagli utenti.

La frase, era la seguente:

“Un vestito non ha senso a meno che ispiri gli uomini a volertelo togliere di dosso”.

Morelli, invitato a parlarne ha rincarato la dose, dichiarando, all’interno di un discorso più ampio, che se una donna ecce di casa senza che gli uomini le mettano gli occhi addosso, dovrebbe preoccuparsi.

Inutile dire che la situazione è semplicemente peggiorata, portando a nuove accese critiche e ad un nuovo intervento radiofonico dove Morelli si è scontrato con la scrittrice Michela Burgia. Durante il dibattito, sono state espresse frasi con un certo peso come ad esempio quella secondo cui, a detta dello psichiatra, le bambine giocherebbero con le bambole, al contrario dei bambini.

Un punto di vista che la scrittrice ha prontamente criticato, facendo notare che se i bambini non ci giocano, forse è solo perché nessuno pensa di dar loro delle bambole.

Da qui, il dibattito si è trasformato in uno scontro nel quale Morelli ha più volte intimato alla scrittrice di non fare “domande cretine”, passando dal lei al tu e intimandole di stare zitta.

L’intervista si è poi conclusa con la telefonata interrotta dallo stesso Morelli ed un commento a freddo della scrittrice.

Lo scontro è stato ovviamente ripreso dagli utenti che hanno continuato a commentare quanto accaduto sui social, postando stralci dell’intervista radiofonica e dicendo la loro su quanto avvenuto.