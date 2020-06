Dieta | Un consiglio per ogni segno zodiacale

Un consiglio dietetico per ogni segno zodiacale. Il consiglio delle stelle per perdere peso senza troppi sforzi.

Con l’arrivo dell’estate e la prova costume sempre più vicina, il bisogno di mettersi a dieta per smaltire qualche chilo di troppo ha colpito un po’ tutti. Quest’anno, grazie anche al periodo di quarantena, trovarsi con l’esigenza di dover smaltire qualcosa è ancora più facile. Per fortuna, per farlo non è necessario affamarsi. Basta infatti iniziare a mangiare in modo sano e bilanciato e fare un po’ di attività fisica per notare i primi risultati. Un traguardo che può essere più o meno difficile per ognuno di noi. Cosa che dipende da quanto si è golosi, dalle abitudini che si hanno e da quelle tentazione che spesso si fa fatica a togliersi.

Aspetti che dipendono dal modo di essere ma anche dall’influenza delle stelle. Per questo motivo, dopo aver visto come vive l’amore ogni segno dello zodiaco e qual è il disagio su cui i vari segni zodiacali dovrebbero lavorare entro la fine di Giugno, oggi scopriremo quale dritta dietetica dovrebbe seguire ogni segno dello zodiaco per riuscire a perdere più facilmente i chili di troppo. Visto che l’amore per il cibo o il bisogno di mangiare, sono spesso legati anche al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente. In questo modo si avrà più di un consiglio da mettere in pratica per seguire al meglio un’alimentazione volta alla perdita di peso.

Un consiglio dietetico per ogni segno dello zodiaco

Ariete – Mangiare cose semplici

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono persone particolarmente golose e grazie allo stile di vita attivo che hanno, solitamente non hanno grandi problemi con la propria figura. Dopo il lungo periodo di quarantena, però, le cose potrebbero essere cambiate, portando anche loro a sentire il bisogno di perdere qualche chilo. Per poter realizzare il loro obiettivo, è importante che puntino su un’alimentazione sana, con cotture che non prevedano fritti e con pochi condimenti, il più possibile sani. Mangiando nel modo giusto, si sazieranno a dovere e non sentiranno il bisogno di mangiare altro.

Ciò li aiuterà a perdere velocemente il peso in eccesso. Dopotutto, i nativi del segno non sono soliti pensare al cibo al di fuori dei momenti in cui hanno fame. Evitando inutili tentazioni, quindi, il loro percorso sarà piuttosto semplice e privo di inutili intoppi.

Toro – Scegliere cibi sofisticati ma dietetici

I nativi del Toro sono dei veri intenditori di cibo e ciò li porta a trovarsi spesso e volentieri a dover fare i conti con la linea. Per poter resistere ai periodi di dieta, è importante che non si sentano avviliti dalla mancanza di cibo. Ciò, infatti, li porterebbe a sentire il bisogno di mangiare dolci e fritture, mettendo in serio pericolo la loro voglia di perdere peso. Al fine di saziarsi davvero, i nativi del segno hanno bisogno di soddisfare anche gli occhi. È quindi opportuno scegliere piatti che siano sofisticati abbastanza da colpire sia lo sguardo che il palato. Scegliendo pietanze complesse ma al contempo povere di grassi saturi e di calorie, dimagrire sarà più facile. Inoltre, soddisfacendo le voglie del mondo, il rischio di cadere in tentazione e di trovarsi ad addentare dolcetti o alimenti “proibiti” sarà minore. Cosa che gli permetterà di proseguire indenni il periodo di dieta.

Gemelli – Variare spesso i piatti

I nati sotto il segno dei Gemelli fondano la loro intera vita sull’esigenza di non annoiarsi mai. La cosa si riflette ovviamente anche a tavola e si fa sentire maggiormente quando sono a dieta. Trovandosi davanti a menu poveri di scelte e nei quali vengono riproposti sempre gli stessi cibi, il rischio è infatti quello di stancarsi e di optare per altro, perdendo di vista il desiderio di perdere qualche chilo. Per far si che le cose vadano bene, i nativi del segno hanno quindi bisogno di variare. Cambiare spesso alimenti e sperimentare sempre nuovi sapori, li aiuterà infatti a sentirsi appagati e a non correre il rischio di annoiarsi. Cosa che li porterebbe a mangiare fuori pasto più per noia che per vera fame. Un piccolo trucco è quindi quello di ideare un menu che risulti sempre diverso e che gli dia modo di non annoiarsi mai a tavola, rendendo ogni pasto dinamico e piacevole da vivere. In questo modo, riusciranno a finire la dieta ancor prima di rendersene conto.

Cancro – Seguire delle regole fisse

I nativi del Cancro non amano seguire le diete perché per loro ogni imposizione è più che sgradita. Quando vogliono perdere qualche chilo di troppo, però, l’unica cosa giusta da fare è quella di seguire un modus operandi che sia sempre lo stesso e che sia facile da seguire. Un menu ben definito, con cibi che siano di loro gradimento e che siano facili da preparare è ciò di cui hanno bisogno. Se decidono di perdere peso, infatti, i nativi del segno vogliono raggiungere il risultato nel minor tempo possibile e per farlo hanno bisogno di autoregolarsi, senza lasciarsi tentare da idee o opzioni varie. In questo modo, nel giro di poco, potranno tornare a mangiare come vogliono. E questo pensiero li aiuta a fare qualche sacrificio in più senza penare troppo.

Leone – Mangiare cibi energetici

I nati sotto il segno del Leone sono persone che hanno sempre qualcosa da fare o da pensare. Se si mettono a dieta, quindi, il rischio più grosso è quello di restare a corto di energie. Per evitarlo devono optare per cibi in grado di offrire loro quanta più energia possibile, mangiando in modo abbondante seppur con poche calorie. In questo modo i nativi del segno non si sentiranno spossati e anche se tentati di mangiare cose più buone sapranno darsi un freno. Il bisogno di sentirsi in forma, infatti, per loro ha la priorità su tutto.

Motivo per cui saranno abbastanza bravi a seguire qualsiasi tipo di dieta. E tutto a patto di riuscire ad arrivare a fine giornata senza sentirsi spossati o affamati. Cosa che per loro è indispensabile anche al fine di fare attività sportiva.

Vergine – Seguire un menu equilibrato

I nativi della Vergine non amano mettersi a dieta. Da soli, quindi, non riusciranno mai a regolarsi come dovrebbero. Per questo motivo hanno bisogno di qualcuno che li aiuti e che possa studiare per loro un menu equilibrato. Con una dieta preimpostata e pronta per essere seguita, anche i più reticenti sapranno approfittarne per migliorare la propria forma fisica, dando un sostegno anche all’organismo solitamente provato dai tanti stravizi che amano concedersi. È importante, però, che la dieta comprenda anche il giusto esercizio fisico e che sia studiata in modo da durare il minor tempo possibile. I nativi del segno, infatti, tendono a stancarsi in fretta e ciò può compromettere la buona riuscita della dieta.

