La frittata fredda con spinaci e salmone, è una ricetta fresca perfetta da servire nelle calde serate d’estate. Un piatto ricco di ingredienti, perfetto da portare a tavola per un buffet tra amici, dividete in fettine.

Una ricetta che si prepara facilmente e con semplici ingredienti, la potete anche preparare in anticipo e lasciarla in frigo e tirarla fuori al momento opportuno.

Ingredienti

Mettete in una padella gli spinaci a cubetti e lasciateli appassire coprite con un coperchio per circa 10 minuti. Poi lasciateli raffreddare, scolateli bene e trasferite in una ciotola con le uova e il latte, unite il sale ed il prezzemolo lavato e tritato.

In una padella ampia mettete un pò di olio extra vergine di oliva, versate il composto di uova e spinaci, dovrete coprire tutto il fondo e lasciate cuocere. Giratela delicatamente, trasferitela su un piatto ampio e distribuite il formaggio spalmabile e poi coprite con le fettine di salmone affumicato. Arrotolate e coprite con la pellicola e lasciate raffreddare bene in frigo per 30 minuti. Poi togliete la pellicola e tagliate a fettine e servite.

3- Torta al salmone: gustosa e invitante

La torta al salmone è una ricetta un pò insolita, che si prepara facilmente con un impasto a base di farina e acqua che viene fatto lievitare. Se proprio non avete tempo a disposizione, potete anche acquistare una base per pasta sfoglia e procedere. Sicuramente non avrete lo stesso risultato, ma in mancanza di tempo, sempre meglio che niente.

Ingredienti

400 g di farina tipo 00

1 cucchiaino di sale

15 g di lievito per torte salate

2 dl d’acqua tiepida

1 cucchiaio di olio EVO

150 g di porri

400 g di filetti di salmone puliti senza pelle

180 g di panna acida semigrassa

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a mescolare in una ciotola la farina e il sale, a parte fate sciogliere il lievito nell’acqua, poi unite alla farina e mescolate bene. Adesso aggiungete l’olio extra vergine di oliva e lavorate l’impasto fino a quando non sarà omogeneo e liscio. Coprite con un canovaccio di cotone e lasciate lievitare per almeno un’ora.

Nel frattempo, dedicatevi al condimento, tagliate i porri sottili, il salmone a striscioline,poi trascorso il tempo, riprendete l’impasto e stendetelo su una spianatoia e poi adagiate su una leccarda da forno foderata con la carta forno. Spalmate la panna acida bene e mettete il salmone e i porri, unite un pò di sale e pepe. Infornate a 180° per 15-20 minuti, sfornate e servite.