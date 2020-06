Quando il tempo e le idee mancano c’è solo un rimedio: la torta rustica salvacena, una classica soluzione svuotafrigo

Problema: siete arrivate tardissimo a casa e non avete il tempo di mettere a tavola la vostra famiglia. Altro problema: ci sono amici che si invitano all’ultimo minuto e non avete nulla di pronto. La soluzione è una sola: la torta rustica salvacena, un un piatto facile e veloce da cucinare, ideale per tutte le occasioni.

Non occorre andare a fare la spesa, basta avere in frigorifero quello che serve. E certi ingredienti li avete sicuramente, perché sono molto comuni nelle nostre case. Il risultato finale sarà quello di una torta salata fragrante e saporita, perfetta per ogni occasione. Decisamente una ricetta furba , con pochissimi passaggi e tutti facili. Ma soprattutto potete personalizzarla come volete, con gli ingredienti che più vi stimolo.

Torta rustica salvacena, pronta in mezz’ora

Il tempo di assemblare gli ingredienti e la vostra torta rustica salvacena è pronta. Poi potete conservarla in frigorifero per un paio di giorni.

Ingredienti:

1 confezione di pasta sfoglia

pancarrè

3 fette di prosciutto cotto

125 g mozzarella

2 pomodori

formaggio grattugiato

olio extra vergine di oliva

sale

pepe

Preparazione

Cominciate stendendo la pasta sfoglia, senza nemmeno toglierla dalla sua carta, su una teglia da forno. Su questa base piazzate qualche fetta di pancarrè sul fondo e conditela con un filo d’olio extravergine.

Poi tagliate la mozzarella e i pomodori a fettine. Metteteli sul pancarrè in modo da occupare tutta la superficie della torta salata. Tagliate il prosciutto a listarelle (oppure spezzettatelo con le mani) e aggiungetelo, spolverizzate con un po’ di formaggio grattugiato. Se vi piacciono, potete anche aggiungere delle rondelle di olive nere.

Quindi condite con olio extravergine di oliva, regolate di sale e pepe.

Chiudete i bordi della torta aiutandovi con le dita, poi bucherellatela con una forchetta. Infilate nel forno già caldo a 180° per 15 minuti o comunque fino a quando la mozzarella sarà sciolta. Infine potete aggiungere delle foglie di basilico fresco. Servitela calda ma è ottima anche a temperatura ambiente.