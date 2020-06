Terremoto | In Messico scossa di magnitudo 7.4, bilancio di 6 morti

Forte scossa di terremoto in Messico stimata a 7.4 dal servizio sismologico statunitense Usgs. L’epicentro è nello stato di Oaxaca. Bilancio provvisorio di 6 vittime.

Non bastava l’emergenza Coronavirus in Messico. Ieri è arrivata anche una forte scossa di terremoto, stimata a 7.4 di magnitudo, secondo il servizio sismologico statunitense Usgs.

Colpito lo stato sud-occidentale di Oaxaca dove già imperversa la pandemia da Covid-19. Leggi anche Terremoto in Messico, paura nella capitale: scossa di magnitudo 6.6

La scossa, il cui epicentro è stato registrato ieri mattina alle 8 (ora locale) nella città di Santa Maria Zapotitlan, è stata avvertita fino a Città del Messico.

Il bilancio ad ora è di 6 vittime, secondo Associated Press, ma potrebbe salire nelle prossime ore. Distrutte inoltre circa 500 case.

Infine, ieri era stata diramata anche un’allerta tsunami lanciata non solo per la costa messicana, ma anche per altri stati come Ecuador, Panama, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perù e Hawaii, che poi è stata revocata.

Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha invitato i concittadini ad essere prudenti in caso di nuove scosse.