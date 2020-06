Temptation Island | Maurizio Costanzo boccia l’edizione Vip: “Ti fregano”

Temptation Island | Maurizio Costanzo, recentemente intervistato da Il Giornalettismo, ha rivelato cosa pensa dell’edizione NIP e VIP del programma condotto da Filippo Bisciglia e Alessia Marcuzzi.

Temptation Island è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani e tra i suoi telespettatori vanta un nome di tutto rispetto. Chi? Maurizio Costanzo!

Quest’ultimo, intervistato da Il Giornalettismo, ha rivelato di essere un grande fan del programma e di essere molto contento di rivederlo in tv in quanto sancisce quasi un ritorno alla normalità, visto che anche il piccolo schermo ha subito una crisi dopo l’emergenza del coronavirus.

Il marito di Maria De Filippi, però, ha ammesso di preferire la versione condotta da Filippo Bisciglia rispetto a quella di Alessia Marcuzzi. Il motivo?

Maurizio Costanzo ha bocciato Temptation Island Vip, che di recente ha stroncato anche Gemma Galgani, in quanto le coppie formate da personaggi famosi risultano essere più costruite rispetto a quelle formate da persone comuni e provano, considerato anche che è il loro lavoro, a fare televisione e non a mettersi realmente in gioco.

Maurizio Costanzo su Temptation Island: “Ecco perché preferisco l’edizione Nip”

Maurizio Costanzo, durante il corso dell’intervista, ci ha anche tenuto a sottolineare che spesso le coppie VIP che scelgono di prendere parte a Temptation Island lo fanno unicamente per fare spettacolo che lo show proposto non gli riuscirebbe come loro sperano in cuor loro.

“Preferisco nettamente la versione NIP rispetto a quella dedicata ai VIP” ha ammesso Maurizio Costanzo su Temptation Island, tra l’altro il programma sembrerebbe aver rifiutato la candidatura di Giulia Cavaglià e Francesco Sole. “Quando ti ritrovi a seguire le coppie non famose, hai sempre quel filo di curiosità che è legato alla loro verità” ha spiegato il marito di Maria De Filippi.

“I Vip ti fregano, perché sa fare, o almeno ci prova, televisione” ha aggiunto e gli ascolti del programma sembrano confermare la sua opinione, visto l’edizione NIP risulta essere più amata rispetto a quella VIP, nonostante abbia ottimi ascolti.

Questa nuova edizione mista, quindi, conquisterà il marito di Maria De Filippi?