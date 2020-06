Georgina Rodriguez | L’abito dorato di lady Ronaldo incanta i fan – FOTO

Georgina Rodriguez cattura l’attenzione dei fan con un nuovo post su Instagram. L’ultimo abito della modella risalta un fisico vertiginoso, i followers vanno in visibilio.

Lady Ronaldo torna ad incantare i fan. In un periodo particolare per il suo compagno, in cui la Juventus non sempre riesce ad essere incisiva come un tempo, Georgina Rodriguez cerca di tirare su il morale a lui e agli affezionati e lo fa con un post su Instagram particolare. La co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo ha iniziato le collaborazioni estive per diversi brand d’abbigliamento.

L’argentina sfoggia diversi vestiti dalla natura più mutevole: dagli abiti da sera ad abbinamenti più casual, tutto può essere utile a catalizzare le nuove tendenze della bella stagione. Persino le forme generose della modella e showgirl, proprio queste diventano l’arma in più per accattivare anche i followers più impassibili. Il fisico della Rodriguez appare sempre impeccabile senza mai prestare il fianco alla volgarità. Anzi, i fianchi sono pronti per far girare la testa alla piazza telematica.

Georgina Rodriguez, lo scatto in abito da sera conquista i followers su Instagram

L’ultimo contributo la vede indossare un abito dorato che mette in evidenza lo splendore del suo viso e dei tratti sudamericani a lei congeniali. L’occhio dell’utente, tuttavia, indugia anche sul lato B della giovane. Lei lo sa e punta molto sul fascino che comunica, inconsapevolmente o meno, il proprio personale. La didascalia nella propria lingua madre, inoltre, restituisce ancor più genuinità a pose che sembrano teatrali, ma in realtà incarnano l’esigenza di sorprendere con semplicità.

Obiettivo raggiunto a giudicare da commenti e reazioni presenti: non appena Georgina Rodriguez è tornata su Instagram con l’abito nuovo, le gesta di Cristiano Ronaldo sono passate in secondo piano rispetto al fascino della sua consorte. “Ubi maior, minor cessat”, dicevano i latini. L’attesa aumenta il desiderio e, quindi, la capacità di Georgina di tornare sulla cresta dell’onda al momento giusto attraverso i social è un vero e proprio toccasana per la pletora di seguaci ed affezionati che non aspetta altro. Per i gol di Ronaldo ci sarà tempo, la meraviglia di Georgina invece spiazza chiunque a prescindere dalla stagione e dalle eventuali condizioni atmosferiche e umorali.

