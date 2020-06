Emma Marrone a piedi nudi e con un look latino incanta i fans: bellezza senza tempo per la cantante salentina rigenerata dai giorni trascorsi in Puglia.

Emma Marrone, piedi nudi, vestito estivo e look latino per la cantante salentina che posa per uno shooting e incanta i fans. Seduta all’esterno di una casa, circondata da alberi, Emma si lascia immortalare con le gambe in vista, lasciate scoperte da dal vestito che indossa tirando fuori una bellezza totalmente naturale. Un look acqua e sapone che ha incantato i fans che sperano di avere presto importanti novità in vista del suo futuro discografico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone prima visita di controllo dopo l’operazione: come sta ora

Emma Marrone, nuovi progetti in arrivo: foto dal set

Cosa bolle nella pentola di Emma Marrone? La cantante salentina, su Instagram, ha prima annunciato l’impegno su un set fotografico mostrando la preparazione del trucco nelle sue storie e ha poi pubblicato una foto scattata probabilmente proprio oggi. “Mi vuoi latina ma non me lo dici”, scrive la Marrone che non aggiunge dettagli. I fans, tuttavia, sono sicuri che riceveranno presto una sorpresa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone giudice di X Factor: la reazione di Maria De Filippi

Reduce da una vacanza in Puglia dove, oltre a godersi il mare e a mostrate la sua bellezza naturale, ha ritrovato anche l’amica Alessandra Amoroso a cui ha dedicato delle dolci parole, Emma è attesa dall’impegno come giudice di X Factor 2020. Il prossimo anno, però, la cantante dovrebbe essere in tour. Il 25 maggio scorso, infatti, l’ex cantante di Amici avrebbe dovuto festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera con un grande concerto all’Arena di Verona. Concerto che è stata costretta a rimandare a causa del coronavirus. Il live, dunque, si svolgerà il prossimo anno?

Visualizza questo post su Instagram / mi vuoi latina ma non me lo dici / Ph @fredjonny Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 24 Giu 2020 alle ore 5:08 PDT

In attesa di scoprire i prossimi impegni della loro beniamina, i fans inondando di complimenti la Marrone e tra i tanti messaggi spunta anche quello di Elisabetta Gregoraci che le scrive: “Bella”.