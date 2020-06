Coronavirus | L’emergenza cancella la maratone di New York – VIDEO

La maratona di New York quest’anno dovrà saltare, tutta colpa della pandemia di Coronavirus che sta colpendo sempre più duramente l’America.

La cinquantesima edizione della maratona di New York, la più grande al mondo, dovrà attendere.

A causa del Coronavirus l’evento è stato infatti cancellato: un affollamento che comprende di media 50.000 corridori, 10.000 volontari e un milione di tifosi risulta veramente troppo pericoloso in un simile periodo.

Del resto non è la prima volta che la famosa maratona viene cancellata. ricordate inc he occasione era già accaduto?

Ve lo svela il video qua sopra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Da New York le immagini shock delle fosse comuni