Tik Tok è una piattaforma che negli ultimi tempi sta prendendo sempre più campo, sopratutto tra i giovani. In questi giorni, forse proprio per via della crescente popolarità, dai vertici è stata presa la decisione di sottoscrivere il Codice europeo sulle buone pratiche contro la disinformazione.

Un codice lanciato dalla commissione Ue insieme alle piattaforme più famose e ad altre aziende del campo informatico ed il cui scopo è quello di andare contro alle campagne di disinformazione spesso presenti sul web e sulle quali. Campagne sulle quali, almeno secondo il primo report annuale, c’è ancora molto lavoro da fare.