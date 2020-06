Il test delle emoji svela aspetti caratteristici della tua personalità in base a quali faccine sei maggiormente solito utilizzare nei tuo messaggi.

Se c’è una cosa che caratterizza la vita di tutti noi nel XXI secolo questo è senza dubbio l’uso della messaggistica istantanea.

WhatsApp ha invaso le nostre vite, caratterizzandone ogni singolo momento e divenendo espressione del nostro stesso io: messaggio dopo messaggio abbiamo iniziato a inserire un po’ del di noi stesse in questo nuova via di comunicazione fino a renderla specchio della nostra interiorità.

Ciò che scriviamo nei nostri messaggi parla dunque di noi e possiamo sfruttarlo per comprenderci un po’ meglio.

Un elemento in particolare potrebbe esser rivelatore: l’uso delle emoji. Le faccine che tendiamo a privilegiare sono indizio che rivela la nostra personalità più vera.

Quale faccina usi di più? La risposta svela la tua personalità

Come sempre si tratta di un test puramente amatoriale, più un gioco che un vero e proprio approccio psicologico, un divertente metodo per giocare con la propria personalità.

Abbiamo selezionato sei tra le emoji solitamente più utilizzate dagli utenti WhatsApp e non solo. Vi invitiamo ora a scegliere quella che più di frequente compare nei vostri messaggi: occhiali, risata, cuori, sorriso, bacio o stupore? Quale faccina siete soliti inviare ad amici e parenti.

La risposta vi fornirà una prospettiva del tutto inedita sulla vostra più recondita personalità.

Emoji con occhiali

Se ami l’emoji intellettuale, quella con tanto di occhiali, sei una persona con grande carattere e indipendente. Nessuna sfida può spaventarti perché d fronte alle difficoltà sai sempre come comportarti e lo fai senza mai perdere il tuo proverbiale sorriso.

Emoji con sorriso

Se utilizzi spesso la più classica delle emoji, lo smile, significa che sei una persona che non disprezza la solitudine e che, anzi, in essa trova il modo per sfuggire dal caos delle vita quotidiana. Tutto ciò non implica naturalmente che non ami stare in compagnia ma che, a volte, hai anche bisogno di staccare la spina.

Emoji con bacio

Se ami invece inviare faccine foriere di baci vuol dire che sei una persona curiosa ed intraprendete, che ama viaggiare e riempire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze sempre nuove.

Emoji con occhi a cuore

Se invece preferisce l’emoji con gli occhi a cuorifcino significa che sei una persona enormemente generosa, apprezzata per la propria gentilezza e saggezza. Al tempo stesso sei senza filtri e i valori più importanti della tua vita sono la sincerità e la lealtà, cosa qualche volta non facile da gestire per chi ti è vicino.

Emoji stupito

Se invece preferisci utilizzare la faccina stupita hai senza dubbio una personalità alquanto particolare: certo ami stare in compagnia dei tuoi amici ma, al tempo stesso, sai benissimo come trascorrere la tua giornata in solitudine e ciò non ti spaventa.

Emoji che ride

L’emoji che si lascia travolgere dalle risate significa invece che in te prevale un grande senso di responsabilità e credi molto nei valori della famiglia. Sei razionale e determinato: metti tutta te stessa per raggiungere brillantemente i tuoi obiettivi.

E tu, quale emoji usi di più? Da oggi sai che non si tratta assolutamente di una casualità e che, forse, dietro c’è molto di più, un vero e proprio ritratto del tuo io più profondo.