Rita Dalla Chiesa senza freni: “Voglio l’estinzione del popolo cinese”

Rita Dalla Chiesa, a causa delle sue recenti dichiarazioni su Twitter contro la popolazione cinese, è finita al centro della polemica. L’ex conduttrice di Forum, raggiunta dai microfoni di Adnkronos, ha provato a fare chiarezza sulla questione.

Rita Dalla Chiesa è finita al centro della polemica per aver chiesto su Twitter lo sterminio della popolazione cinese. L’ex conduttrice di Forum, da sempre animalista convinta, si è scagliata contro la popolazione asiatica a causa della celebrazione della carne di cane. In quanto nel territorio asiatico i cani fanno parte della loro alimentazione, così come il maiale da noi.

Cina, al via il festival della carne di cane di Yulin: migliaia di animali macellati. "Crudeltà incredibile" – Il Fatto Quotidiano. È’ peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese?????? https://t.co/qizORk2HPR — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) June 21, 2020

Raggiunta dai microfoni di Adnkronos, Rita Dalla Chiesa contro i cinesi ha chiarito che la sua era una provocazione, ma che non rinnega nulla di quanto affermato sul noto social.