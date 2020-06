Persone ingrate | 6 segni per riconoscerle e come allontanarle

Scopri 6 segni che ti permetteranno di identificare con certezza una persona ingrata ed allontanarti così da lei per vivere meglio.

È circondandosi di persone che hanno un impatto positivo sulla nostra vita che la nostra vita stessa migliorerà. Ci sono pesone che godono nel provocare discussioni, aggredire ed incolpare gli altri. Queste sono persone ingrate e apportano ben poco alla tua vita prendendosi molto. Approfittatori, negativi e opportunisti, tuttavia, è difficile riconoscerli, soprattutto quando scelgono le vittime più vulnerabili.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Persone tossiche | Ecco quali sono le più pericolose

Persone ingrate, ecco come riconoscerle

La vita è lontana dall’essere un fiume calmo e tranquillo, ognuno purtroppo affronta in quantità e gravità variabile problemi e tribolazioni. La famiglia e gli amici sono lì per accompagnarci e supportarci e il rapporto con queste persone si basa sull’aiuto reciproco che è più che benefico di qualsiasi altra cosa.

Purtroppo però esistono anche le persone ingrate, persone che pretendono molto ma non danno nulla in cambio, un rapporto unilaterale. Sono persone dall’indole non buona che vampirizzano le persone intorno a loro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Amicizie tossiche: i segnali che quelle che credevi amiche vanno allontanate

Questi 6 segni ti aiuteranno a riconoscerle e ad allontanarti da una persona ingrata:

1. Esisti solo quando hanno bisogno di te

Questo è il primo segno e uno dei più significativi. Una persona ingrata di solito vede le relazioni solo in un modo: la persona davanti a me può aiutarmi? Si tratta quindi di sintetizzare queste informazioni nel tentativo di identificarle. Quando qualcuno viene da te solo quando ha bisogno di qualcosa e raramente ti chiama per altre motivazioni, significa sicuramente che hai a che fare con una persona ingrata.

2. Non hanno mai tempo per te

Ogni volta che inizi ad aprirti con una persona ingrata, quella persona termina la conversazione molto rapidamente, fingendo di essere sopraffatta e di non avere tempo. Questo può essere del tutto legittimo e comprensibile, ma quando questa situazione si ripete sempre, questo segno accoppiato al primo dovrebbe avvisarti e incoraggiarti ad allontanarti da lei.

3. Raramente sono grati

Una persona ingrata raramente è grata agli altri. Il motivo è molto semplice: nella loro testa, tutto l’aiuto e la simpatia che gli dai le sono semplicemente dovuti. Non è raro che queste persone abbiano un complesso di superiorità. In questo contesto, ringraziare gli altri per un servizio reso non è naturale per loro. Quindi preparatevi ad accettare il fatto che siete lontani dal conoscere le persone intorno a voi e che dovete essere più vigili in modo da non essere più sfruttati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Ecco i 5 segreti di coppia da non rivelare mai alle amiche



4. Sminuiscono i problemi degli altri amplificando i propri

Quando ci confidiamo con una persona, ci aspettiamo che non ci giudichi, che ci consoli o ci consigli sulla nostra situazione. Quando la persona davanti a te è ingrata, tende a pensare che i tuoi problemi, per quanto gravi, siano di minore importanza e meno gravi dei suoi. I suoi, d’altra parte, sono sempre amplificati e drammatizzati per attirare la simpatia e l’attenzione degli altri. Devi sapere come staccarti da queste persone per non subire più la loro influenza negativa sul tuo morale.

5. Il mondo ruota intorno a loro

Questo segno è legato all’ultimo citato ma merita di essere menzionato per la sua importanza. Le persone ingrate hanno scarso interesse per gli altri. Pensano di essere il centro del mondo e di meritare tutto. Queste persone si riconoscono generalmente per la loro ambizione sovradimensionata unita a una palese mancanza di sforzi per raggiungerla. Secondo la loro logica, il mondo dovrebbe essere ai loro piedi. Non lasciare che invadano il tuo spazio e concentrati sui tuoi modelli di crescita.

6. Usano la mensogna come un’arma

Questo è il motivo per cui le persone ingrate devono essere evitate. Per realizzare i propri capricci e soddisfare le loro volontà, le persone ingrate non esitano un secondo a usare le bugie per ingannare e controllare le persone che li circondano. Devi quindi rimanere vigile di fronte alle persone il cui discorso è costantemente incerto e che ti invadono con emozioni negative.

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Psiche e Personalità e conosci meglio te stesso e rendi migliore le tue relazioni con gli altri.