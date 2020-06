Antonella Clerici tornerà certamente in RAI e ad attenderla anche un’amatissima compagna di mille avventure (culinarie).

A causa dello stop forzato che l’ha tenuta lontana per molti mesi dagli studi televisivi, Antonella Clerici ha avuto modo di dedicarsi alla cucina casalinga dalla sua bella casa nei boschi di Arquata Scrivia, in Piemonte.

Oltre a leggere tanti libri, fare divertentissime dirette Instagram con Paolo Bonolis e dedicarsi ai tantissimi animali che vivono intorno alla sua “casa nel bosco”, Antonella ha anche avuto il tempo di mettere a punto un nuovo programma che, in realtà, era un’idea coltivata da tanto tempo e mai messa in pratica.

Messo da parte definitivamente La Prova del Cuoco nella versione di Elisa Isoardi, la RAI quasi certamente darà di nuovo spazio ad Antonella Clerici e potrebbe scegliere di affiancarle di nuovo un altro volto storico del programma de La Prova del Cuoco: Anna Moroni.

Antonella Clerici e il sogno del nuovo programma con Anna Moroni

Anna Moroni è una cuoca italiana che è ha aperto la strada a tutti i cuochi televisivi che si sono avvicendati nei cooking show italiani nel corso degli anni.

Simpatica, solare, attivissima e in grado di instaurare una comunicazione autentica con i telespettatori, Anna Moroni è stata un’insostituibile compagna di televisione per Antonella Clerici.

Ribattezzata “Antonellina” dalla Moroni, la Clerici ha voluto mantenere vivo il rapporto “pubblico” con la sua amica cuoca anche attraverso le dirette Instagram che Antonella ha condiviso con i suoi follower nel corso della quarantena.

Anche se a distanza, Antonella e Anna hanno cucinato insieme e sono tornate a chiacchierare in cucina come ai vecchi tempi de La Prova del Cuoco.

I follower hanno letteralmente adorato l’idea di rivedere insieme le due inossidabili amiche e questo rende sempre più probabile un ritorno di Anna Moroni in televisione al fianco della Clerici.

Naturalmente non c’è nulla di certo, ma la RAI potrebbe voler puntare su un effetto nostalgia per rilanciare il mezzogiorno culinario della televisione pubblica.

C’è da chiedersi se Anna e Antonella continueranno a cucinare a distanza: secondo quello che lei stessa ha dichiarato negli scorsi mesi, Antonella vorrebbe condurre il programma da casa, allestendo un vero e proprio studio televisivo in miniatura nel bosco di Arquata Scrivia.

Il motivo sta tutto nel nuovo corso che la conduttrice volle dare alla sua vita dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi, al quale Antonella era molto legata. Dal marzo 2018 infatti, la Clerici decise di dedicarsi alla famiglia il più possibile, tentando di trascorrere più tempo di prima insieme alla figlia Maelle e al nuovo compagno Vittorio Garrone.

Se il progetto si concretizzasse è difficile pensare che Anna Moroni possa trasferirsi in casa di Antonella oppure raggiungerla per realizzare le puntate dello show: per quanto sia attiva e vitale, infatti, la Moroni ha più di ottant’anni e di certo sarebbe impossibile per lei mantenere un tale ritmo di lavoro.

Le due potrebbero quindi “collaborare” ognuna dalla propria postazione casalinga, mantenendo un format “a basso costo” che di certo sarebbe molto gradito alla RAI in questo momento storico in cui gli investimenti sono bloccati e si cercherà di spendere il meno possibile producendo soltanto programmi di sicuro successo.

Mentre la Clerici progetta il suo ritorno trionfale dopo mesi e mesi in cui la RAI sembrava averla messa colpevolmente da parte, qualcun altro non dorme sonni tranquilli: le nuove norme RAI per limitare lo strapotere dei conduttori – produttori hanno fatto infuriare Fabio Fazio che ha rilasciato dichiarazioni pesantissime nei confronti dell’azienda.