Il merluzzo è un pesce delicato e povero in grassi, che si presta a diverse preparazioni in cucina, si possono preparare anche primi piatti e finger food, scopriamo.

Il merluzzo è un pesce molto delicato, con carne bianca e con pochi grassi.

Si presta a tante preparazioni, è un alimento molto salutare, il più famoso è quello norvegese. E’ un pesce ricco in acidi grassi omega 3, perfetto in caso di colesterolo alto, perchè abbassa i livelli di quello cattivo. Da questo pesce si ottiene l’olio di fegato di merluzzo, spesso utilizzato in caso di rachitismo e per il corretto funzionamento della tiroide.

Si presta a differenti preparazioni in cucina sia per primi che secondi piatti, noi di CheDonna.it, siamo qui per darvi qualche consiglio a riguardo.

Abbiamo selezionato per voi 5 semplici e sfiziose ricette a base di merluzzo, tutte da provare subito!

1-Polpette di merluzzo

Un modo alternativo di gustare il merluzzo, perfetto anche per i più piccoli. Croccanti e saporite nessuno saprà resistere, una polpetta tira l’altra. Perfette da servire come antipasto sfizioso o come secondo piatto. Si prestano sia alla cottura in forno che fritte in padella, scopriamo al ricetta.

Ingredienti

Per preparare questa ricetta, iniziate a mettere in ammollo in una ciotola con del latte la mollica di pane. Tagliate a pezzi i filetti di merluzzo ed eliminate eventuali lische, mettete in un mixer la mollica ben strizzata e i filetti di merluzzo. Trasferite in una ciotola, unite il prezzemolo lavato e sminuzzato, l’aglio schiacciato, il parmigiano grattugiato, sale, pepe e uova. Lavorate bene ed amalgamate bene il tutto, formate con l’impasto delle polpette , la grandezza scegliete voi. Infarinatele e poi passatele nel pangrattato e trasferitele in una padella ampia con l’olio di semi di arachide.

Solo quando sarà caldo, immergete le polpette e friggete, quando saranno dorate, le togliete e le lasciate asciugare su un piatto con della carta assorbente. Servite e gustatele. Se le gradite più croccanti passateli nella farina di mais e poi nel pangrattato prima di friggerle. In alternativa alla frittura, lasciatele cuocere in forno a 180° per 20 minuti e poi servite

2- Cotoletta di merluzzo: croccante e gustosa

La cotoletta di merluzzo è una ricetta semplice e croccante, una variante alla classica cotoletta di carne, come quella alla milanese. Perfetta da servire ad una cena veloce, quando non avete molto tempo per stare vicino ai fornelli. Scopriamo la ricetta. Ingredienti 500 g di filetti di merluzzo

2 uova

farina q.b.

150 g di pane grattugiato

1 limone

sale fino q.b. Preparazione