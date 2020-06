Gigi D’Alessio ha davvero voltato pagina? È quanto sostiene uno dei guru del gossip italiano.

Un matrimonio naufragato con la ex moglie Carmela, una chiacchieratissima e lunghissima storia d’amore con Anna Tatangelo e, oggi, una nuova relazione appena cominciata.

Si potrebbe descrivere così il percorso sentimentale di Gigi D’Alessio negli ultimi vent’anni, periodo durante il quale il cantautore napoletano è sempre rimasto sotto gli occhi indiscreti del gossip.

La storia con Anna Tatangelo, che non si è mai trasformata in una vera unione matrimoniale, è finita ufficialmente da qualche tempo: i due si erano lasciati e poi ripresi, per poi dividere definitivamente le loro strade lo scorso 3 Marzo 2020.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gigi D’Alessio è stato lasciato da Anna Tatangelo: ecco perché

Secondo il settimanale Nuovo il motivo per cui la coppia sarebbe scoppiata era nella ferma volontà di Gigi D’Alessio di non sposare Anna Tatangelo in chiesa. Anna, estremamente religiosa, avrebbe inizialmente tollerato di costruire insieme a Gigi una vita fuori dal matrimonio (coronata dalla nascita del figlio Andrea) ma, alla fine, non avrebbe più potuto sopportare la situazione.

A prescindere dalle motivazioni della separazione, i due ormai avrebbero completamente voltato pagina. Se Anna Tatangelo ha cambiato look, pare che D’Alessio abbia ormai trovato una nuova fiamma.

Gigi D’Alessio dimentica Anna Tatangelo? Forse

La notizia è stata data da Alberto Dandolo, che ha riportato alcune voci che stanno girando a Napoli in merito al cantante. D’Alessio sarebbe stato visto più volte in compagnia della stessa donna, la cui identità però rimane misteriosa.

Estremamente riservato in merito alla propria vita sentimentale (anche se non è stato sempre in grado di mettersi al riparo dal gossip), Gigi D’Alessio è completamente sparito dai radar della cronaca rosa dal momento in cui lui e la Tatangelo hanno dato l’annuncio della loro dolorosa separazione.

“Io e anna ci abbiamo provato in ogni modo ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea” aveva scritto D’Alessio a Marzo. Nello stesso post aveva anche pregato la stampa di rispettare la privacy della famiglia.

Subito dopo il cantautore era tornato il televisione con un programma di grande successo condotto insieme a una spumeggiante Vanessa Incontrada, Vent’Anni Che Siamo Italiani.

La stessa Anna si è gettata a capofitto nel lavoro, pubblicando recentemente una fotografia che la ritrae con un look completamente rivoluzionato: la cantante di Sora ha deciso di lasciarsi alle spalle il nero corvino che l’ha accompagnata per tanti anni e diventare bionda.

Si dice che le donne siano pronte a un radicale cambio di look quando hanno bisogno di fare una rivoluzione totale nella propria vita. Che anche per la Tatangelo sia arrivato il momento di cercare e trovare un nuovo amore? Secondo le voci che si stanno rincorrendo da qualche tempo, la Tatangelo avrebbe cominciato una frequentazione con uno dei musicisti della sua band. Per qualcuno sarebbe il suo chitarrista, per altri il suo batterista ma, almeno per ora, non c’è assolutamente nulla di certo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Anna Tatangelo | Confessioni di Capodanno | Dove mi vedo tra 10 anni

Impossibile non notare, inoltre, che il profilo Instagram di Anna Tatangelo è stato completamente svuotato dei contenuti pubblicati dalla cantante negli ultimi anni. Segno che Anna intende cominciare un nuovo percorso artistico e pubblico oltre che, naturalmente, un nuovo percorso personale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:01 PDT

Nel frattempo, pochissimi giorni fa, l’ex moglie di Gigi D’Alessio Carmela Barbato aveva deciso sorprendentemente di spendere parole di stima e di rispetto nei confronti di Anna Tatangelo.

L’ex signora D’Alessio ha infatti smentito ancora una volta le voci secondo le quali il suo matrimonio con il cantautore napoletano fosse finito a causa della relazione extraconiugale di D’Alessio con la Tatangelo.

“Il mio matrimonio era già finito” ha affermato recentemente la Barbato in un’intervista. “A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 16 Giu 2020 alle ore 5:00 PDT

Evidentemente Carmela Barbato ha avuto tempo e modo di cambiare radicalmente parere negli ultimi sedici anni. Quando esplose lo scandalo della relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo (che aveva appena compiuto 18 anni quando conobbe Gigi) la Barbato attribuì a Anna la colpa di aver “sedotto” Gigi e di comportarsi in maniera irrispettosa rispetto alla famiglia di lui.