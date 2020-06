Emilio Fede è stato arrestato a Napoli mentre era in compagnia della moglie.

Emilio Fede è stato arrestato mentre si trovava a mangiare una pizza con la moglie.

Agli arresti domiciliari da sette mesi, il giornalista avrebbe deciso di andare a Napoli, senza attendere l’ok definitivo della fine anticipata della reclusione e limitandosi ad informare i carabinieri di Segrate.

La sua scelta, a quanto pare, non è stata gradita perché come riportato da hffingtonpost.it, mentre cenava in compagnia con la moglie, Fede ha ricevuto la visita di sei carabinieri in borghese che lo hanno invitato a rientrare subito in hotel.

Un’esperienza che lo stesso giornalista, che ad oggi si trova in albergo, ha definito terrorizzante.