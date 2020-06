Amadeus | L’unico problema con Giovanna Civitillo? È gelosissimo

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più affiatate dello spettacolo, eppure pare che non sia possibile tenere a bada la gelosia di Amadeus.

Si sono conosciuti negli studi televisivi e non si sono più lasciati. Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa dopo diversi anni di relazione e nel 2010 hanno avuto un figlio, José Alberto Sebastiani.

La loro relazione è estremamente solida, tanto che Amadeus ha voluto sua moglie accanto a sé dietro le quinte della sua impresa televisiva più impegnativa: l’ultimo, faticosissimo Festival di Sanremo.

Giovanna, dal canto suo, è sempre stata al fianco del suo compagno senza fargli mancare mai tutto il proprio sostegno. Lo ha anche difeso nel difficile momento della gaffe che fece tremare la RAI a pochissimo dall’inizio del Festival: quella del “passo indietro” che Amadeus tirò fuori durante la presentazione delle dieci donne che si sarebbero alternate accanto a lui durante le varie serate del Festival.

All’epoca Giovanna affermò pubblicamente che non si era mai sentita “un passo indietro” rispetto al suo uomo ma, semmai, sempre un passo accanto a lui. Nonostante tutte le frequenti manifestazioni di amore incondizionato da parte di Giovanna, però, Amadeus sembra non riuscire ad accantonare la gelosia.

Ne ha parlato di recente in un’intervista spiegando anche che il rapporto che i due hanno con i social media e con la privacy personale (praticamente inesistente).

Amadeus: “Con Giovanna anche 4 volte al giorno!”

Hanno fatto di tutto per potersi sposare in chiesa. Amadeus ha addirittura chiesto alla Sacra Rota l’annullamento del suo matrimonio precedente. Hanno fatto di tutto per creare una famiglia felice in cui non ci sono segreti e, a quanto pare, ci sono riusciti.

Giovanna Civitillo e Amadeus hanno spiegato di avere un rapporto completamente trasparente. I due non hanno profili Facebook (come Giovanna ha dovuto ricordare recentemente a causa di un furto di identità) e usano un solo profilo Instagram di coppia, di cui Giovanna gestisce ogni aspetto.

Addirittura rispondono uno al cellulare dell’altra e non hanno alcun tipo di problema ad aver rinunciato completamente alla propria privacy per raggiungere una completa intimità di coppia.

Probabilmente l’intera situazione è nata da quella che Amadeus ha definito “la mia proverbiale gelosia”, che lo porta a chiamare Giovanna anche quattro volte al giorno pur di essere in contatto con lei.

Ma tutta questa gelosia nascerebbe dalla poca fiducia che Amadeus ripone in Giovanna? Assolutamente no. Il problema, se proprio di problema si vuol parlare, è che Amadeus considera Giovanna “la più bella del mondo” e che, per questo, non ha alcuna intenzione di perderla.

“La mia gelosia è proverbiale ma con gli anni la fiducia aumenta sempre di più. […] Ci riteniamo uguali a tutti gli innamorati. La normalità è il nostro stile di vita: non dimentico le ricorrenze ma mi piace portare fiori a casa anche fuori dalle date stabilite. Sorprendere è uno degli ingredienti perché la coppia duri. Siamo entrambi romantici” ha spiegato Amadeus il quale, evidentemente, sa come farsi perdonare qualche piccola scenata di gelosia che di certo Giovanna deve aver sopportato nel corso degli anni.