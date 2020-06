Primo piatto | spaghetti con le acciughe -VIDEO

Gli spaghetti con le acciughe, un primo piatto tipico della cucina mediterranea, gustoso, genuino, semplice ed economico da preparare. La ricetta passo dopo passo.

Se siete alla ricerca di un primo piatto di pesce che piaccia a tutta la famiglia, dal gusto deciso e che non impegni molto il portafogli, gli spaghetti con le acciughe sono il piatto giusto per voi.

Una ricetta elaborata in modo davvero particolare. Un piatto di spaghetti con acciughe dal gusto piccante reso unico anche dalla croccantezza dei pinoli. La cucina semplice che regala sempre gusto e allegria in tavola. Se ami i primi piatti a base di pesce, non perdere la ricetta della calamarata con ragù di pesce spada.

Come preparare gli spaghetti con le acciughe | il video tutorial

Per preparare gli spaghetti con le acciughe, avrete bisogno di:

400 grammi di spaghetti

alici o acciughe sott’olio

3 cucchiai da tavola di concentrato di pomodoro

1 ciuffo di prezzemolo

1 peperoncino rosso piccante fresco o secco

1 spicchio d’aglio

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale fino quanto basta

Per prima cosa si dovrà lavare il prezzemolo e creare un trito assieme ai pinoli, al peperoncino e all’aglio. Dopo aver tritato questi ingredienti aggiungere la metà delle acciughe e continuare a tritare fino ad ottenere un battuto omogeneo.

In una padella far scaldare un giro di olio di oliva con le alici rimaste che andranno fatte letteralmente sciogliere nell’olio caldo. Quando le acciughe saranno completamente sciolte, si potrà aggiungere il battuto creato precedentemente e dopo aver fatto scaldare il tutto, si aggiungerà il concentrato di pomodoro con un poco di acqua, nella quantità giusta per creare un condimento omogeneo.

Cuocere il condimento della pasta per circa 5 minuti e nel frattempo far bollire l’acqua dove si tufferanno gli spaghetti. Scolare la pasta al dente er poterla spadellare assieme al condimento per qualche minuto.

La pasta al dente, andrà trasferita nella padella con il condimento e spadellata con un mestolo di acqua di cottura. Servire gli spaghetti caldi e cosparsi di prezzemolo tritato. Scopri la ricetta delle Farfalle con tonno e mollica tostata.