Luigi Favoloso ed Elena Morali sposi | Ex di lei: “E’ una montatura”

Luigi Favoloso ed Elena Morali sposi | Ex di lei: “E’ una...

Luigi Favoloso ed Elena Morali sembrerebbero essersi sposati a Zanzibar. Daniele Di Lorenzo, ex di lei, ha pubblicato degli screen che sembrerebbero provare l’esatto contrario, affermando che la showgirl è pronta a lasciare Favoloso in diretta da Barbara d’Urso.

Luigi Favoloso non sembra proprio trovare pace! L’ex fidanzato di Nina Moric sembrava aver ritrovato la felicità al fianco di Elena Morali, ma continuano a sbucare retroscena sulla loro relazione che sembrerebbe essere fondata sul business e ricatti piuttosto che sull’amore.

Nonostante tutto, la coppia continua per la propria strada e nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto che sembrerebbe provare che i due abbiano scelto di fare il grande passo, sposandosi a Zanzibar.

Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono sposati? Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram uno scatto che li vedrebbe celebrare le nozze attraverso un rito laico. Il tutto ovviamente è stato condito con frasi romantiche e promesse di amore vero. Nonostante tutto, però, c’è chi insinua che il rapporto tra i due siano un’autentica montatura e che ci sia qualcosa che non quadri.

A prendere la parola, questa volta, è Daniele Di Lorenzo, ex di Elena, tra l’altro lei di recente ha confidato tutta la verità sulle sue storie, che ha pubblicato delle presunte conversazioni che avrebbero avuto nelle scorse ore in cui lei ammette di non stare bene al fianco di Luigi e che ha tutta l’intenzione di lasciarlo.

Daniele Di Lorenzo contro Luigi Favoloso ed Elena Morali: lei vuole lasciarlo dalla d’Urso

Daniele Di Lorenzo, poco prima della pubblicazione degli scatti di Luigi Favoloso ed Elena Morali, ha pubblicato delle conversazioni whatsapp che sembrerebbe aver avuto con la showgirl.

Secondo il produttore, Elena gli avrebbe confidato di stare insieme a Favoloso soltanto perché sotto ricatto, la stessa versione fornita tempo fa da Nina Moric, e che lei vorrebbe lasciarlo durante la diretta di questa sera di Live Non è la d’Urso.

Elena Morali ha risposto alle chat di Daniele Di Lorenzo, affermando che ci penseranno i suoi legali a rispondere a quanto pubblicato da lui nelle scorse ore e sicuramente questa sera se ne parlerà nel corso della nuova diretta di Barbara d’Urso, dove la scorsa volta ha litigato con Simona Izzo.

Luigi Favoloso, ancora una volta, si ritrova al centro del pettegolezzo. Prima a causa del suo rapporto complicato con Nina Moric ed ora per questo con Elena Morali. L’ex concorrente del Grande Fratello riuscirà a trovare la tranquillità?