Ognuno di noi ha a che fare con il seno di disagio. Si può sperimentare quando si è costretti a parlare in pubblico, quando ci si trova a dover confortare qualcuno o quando ci si trova tra perfetti sconosciuti. Si tratta di sensazioni che cambiano da persona a persona e che nel corso degli anni tendono a variare. A seconda del momento che si sta vivendo, infatti, le cose che creano disagio cambiano perché man mano si acquisiscono nuove esperienze si riesce a superarne alcuni salvo andare incontro ad altri. Si tratta di qualcosa con cui si può avere a che fare anche per sempre (seppur in modo variabile) o che può cambiare a seconda del modo di percepire la vita.

In ogni caso, ciò che conta è vivere al meglio ogni momento e imparare a gestire di volta in volta ciò che provoca disagio. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è l’anti stress più indicato per ogni segno zodiacale e quali sono i segni dello zodiaco più difficili da trattare, scopriremo qual è il disagio su cui lavorare entro la fine di Giugno al fine di affrontare le vacanze con un piacevole senso di benessere. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara di cosa crea effettivamente il fastidioso senso di disagio e di come lavorarci al fine di sconfiggerlo.

Il disagio sul quale lavorare entro la fine di Giugno

Ariete – Il dover fingere interesse per qualcosa

Solitamente concentrata su te stessa e abituata a fare solo ciò di cui hai veramente voglia, trovi difficile dover fingere interesse per qualcosa che, invece non ti piace. Si tratta di una situazione che ti crea un profondo disagio e che per questo cerchi sempre di evitare. Il tuo esserti in qualche modo ammorbidita verso gli altri ti ha portata, però, a dover fare i conti anche con questo tipo di cose. Purtroppo, rendere piacevole una cosa che non si vorrebbe vivere è quasi impossibile. Si può però lavorare sul senso di disagio che può provocare. Per farlo basta trovare una via di mezzo tra il dire ciò che si prova in modo garbato ed il più empatico possibile e l’adattarsi il più possibile cercando di interessarsi davvero a qualcosa. In questo modo, almeno il senso di disagio dovrebbe svanire.

E chissà che provandoci non si scopri di avere dell’interesse per cose che fino a poco prima si reputavano noiose. La vita, dopotutto, è piacevole perché in grado di sorprenderci ogni giorno, no?

Toro – Scontrarti con gli altri

Determinata come sei, sai bene che per ottenere ciò che desideri, alle volte è necessario importi e far valere la tua voce. Doverti scontrare con gli altri, però, è una cosa che ti mette a disagio e che preferiresti evitare. Sapere che gli altri ti vedono come una persona tranquilla e cordiale e che da te non si aspettano certi modi di fare, è poi un motivo in più per sentirti fuori posto ogni qual volta ti senti costretta a farti valere. Purtroppo simili situazioni sono all’ordine del giorno e valgono per tutti. E la buona notizia è che quasi nessuno si sente a suo agio nel doverle affrontare. Per poter evitare di starci male ogni volta, potresti quindi prenderle come una forma di allenamento e importi in modo graduale. Una cosa che non è sempre possibile che ma che pian piano potrà aiutarti ad affrontare con maggior confidenza determinate situazioni. Ciò che conta è ricordarti sempre che da fuori quello che provi non si nota e che, al contrario, arriva una forza di volontà tale da poter convincere gli altri. Continuare a lavorarci su sarà quindi il tuo modo per migliorarti e per imparare a trovare persino qualcosa di positivo nel sapere di sorprendere gli altri. Dopotutto, così avrai sempre un effetto sorpresa in grado di aiutarti.

Gemelli – Restare senza argomenti

Per te che sei una persona loquace e che ama stare tra gli altri, una delle cose che ti crea maggiormente disagio è il restare a corto di interessi. Quando ti trovi in pubblico sei infatti quella che conduce le conversazioni e che riesce sempre ad incantare tutti con la sua parlantina. Non avere più niente da dire e trovarsi con tanti occhi puntati addosso è quindi una situazione che non ti aiuta affatto. Per fortuna è una cosa che accade veramente di rado e forse è proprio per questo che tendi a viverla male. Per cambiare le cose dovresti imparare ad accettare il fatto che persino tu puoi avere i tuoi momenti no e che potresti approfittarne per lasciare la parola agli altri e diventare un’ascoltatrice. Cambiando ruolo, trovare nuovi spunti per riprendere la parola sarà sicuramente più facile e se saprai affrontare tutto con la tua solita ironia, creerai un diversivo simpatico ed in grado di cancellare sempre più il senso di disagio fornendoti la possibilità di sentirti bene e di acquisire persino maggior fiducia in te stessa. Non male, no?

Cancro – Ammettere di aver torto

Se c’è una cosa che proprio non sai fare è ammettere di aver sbagliato qualcosa. Sempre abituata ad apparire come quella perfetta e a cui tutto è dovuto, dover chiedere scusa o tornare sui tuoi passi è infatti una cosa che ti fa sentire a disagio e che non sai proprio come affrontare. Per riuscirci dovrai lavorare a fondo su te stessa e sulla tua sicurezza, ricordandoti più e più volte che il tuo valore in quanto persona non risiede nell’essere perfetta ma, più semplicemente nell’esistere. Si tratta di un punto difficile da trattare e per il quale potrebbe volertici diverso tempo. Una volta maturata una certa sicurezza di fondo, però, anche sbagliare non sarà più così tremendo e ti farà sentire finalmente meglio nei confronti degli altri, ma soprattutto, verso te stessa. Un motivo in più per iniziare da subito a cercare di capire chi sei e quanto vali. Perché prima lo imparerai e prima riuscirai ad amarti come devi.

Leone – Essere messa in secondo piano

Una delle sensazioni che più detesti e che fai fatica a gestire è quella in cui ti trovi improvvisamente fuori dalle luci del palcoscenico. Sempre abituata a stare al centro dell’attenzione, trovi infatti impossibile immaginarti in altri ruoli. Ci sono però situazioni in cui ciò è inevitabile e imparare a gestirle senza sentirti a disagio, sarà un modo per sentirti bene in ogni contesto e per allentare il carico di stress che ti porti sempre addosso. In questi ultimi giorni di Giugno, quindi, dovresti lavorare al massimo sulla tua autostima e imparare a volerti bene anche quando non sei vista da nessuno. Riuscirci ti aiuterà a star meglio anche tra gli altri e a mostrare qualità che tieni da sempre nascoste perché in contrasto con il tuo modo di vivere e di porti tra la gente.

Basta un po’ di impegno per sconfiggere il disagio e trovare una nuova dimensione, tutta da scoprire ma per questo ricca di fascino e di sorprese.

Vergine – Confortare gli altri

Le emozioni sono da sempre uno dei tuoi punti debole. Un po’ perché non sempre riesci a capirle e un po’ perché non sai come affrontarle con gli altri. Per questo motivo, una delle cose che ti mette maggiormente a disagio è il dover confortare gli altri. Quando qualcuno che conosci affronta un momento difficile, infatti, la tua prima reazione è quella di ignorare la cosa o di scherzarci su. Non sempre, però, questo modo di fare può essere accettato e questo comporta un lavoro necessario sul tuo modo di porti con gli altri. Purtroppo, l’unica cosa che puoi fare è lavorarci su, sforzandoti di volta in volta a dare conforto aprendo semplicemente il cuore e offrendo la tua presenza. Pian piano e a forza di tentativi, farlo diventerà sempre più normale. E anche se il disagio non andrà mai via del tutto, poco a poco riuscirai a trovare un tuo personale modo di agire con il quale essere utile agli altri senza dover star male o entrare in ansia.

